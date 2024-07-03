大陸湖北吊車誤觸高壓電線 司機下半身當場起火燒焦倒臥車旁

湖北十堰發生一宗驚悚意外，一輛吊車在行進過程中，吊臂不慎誤觸高壓電線，司機下車後觸電、身體起火。

事發於周一（1日），湖北十堰一輛吊車在行進途中不慎誤觸高壓電線，司機下車後下半身開始起火、更嚴重燒焦。有目擊者表示，當時整個吊車都被點亮。

事發後，當地供電部門即時趕到現場切斷電源。而負責管理高壓電線的「中國國家電網」公司表示，高壓電線符合安全高度，而吊車司機亦非電網職工。

至於吊車司機的情況及詳細事發經過，當局尚未有進一步說明。據了解，吊車接觸到高壓電線後，會瞬間將強電流傳送至車身，留在車內較下車更安全。

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文章授權轉載自《香港01》