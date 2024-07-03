「敞開道袍」邀師兄切磋！美女道士「下山」持經書秀美胸：性愛能定氣

「色情與莊重只是外在」。大陸一位名為栗子雲遊的女道士，近來入世創建社群平台X的帳號，沒想到她「下山」後，竟大肆發布美胸、翹臀的照片，並表示性愛能帶給眾生定氣、安心、和志，笑喊「有機會來切磋下呀師兄們」。推文曝光後，栗子雲遊莊重和性感集於一身的反差，也令網友們暴動朝聖。

近日，一位名為栗子雲遊的大陸網友，在社群平台X上發布的幾組照片，引起網友轟動。她自稱是修習「正一派」的女道士，在自我介紹一處寫著「正一派。心有所持，道法自然；人生在世，如白駒過隙；何必糾結正反，何必區分情慾」，並在其中一篇貼文透露自己已「下山」入世。

6月21日，栗子雲遊曬出了一張側面照，只見她敞開道袍、袒出美胸，卻手持《正一經》和佛珠，她在文中表示，希望大家不要覺得露著雙乳就是色情，這樣便執著於相，迷失於相了，「要知道，正一教也是有房中術的，要講究陰陽和合」，指出性愛帶給眾生的，是定氣、安心、和志。栗子雲遊發表一番見解後，更甜喊「有機會來切磋下呀師兄們」。

不僅發布美胸的照片，6月30日，栗子雲遊貼出自己的裸背，圖中原本穿著的長袍已褪到臀下，她寫道，「道觀雖破舊，但只是外在。裡面的人很新，只想享受不著寸縷、沒有束縛的清淨」，表示色情與莊重只是外在，不過有些道友指責她過於放縱、擾了清修，所以改為發布背影照。

栗子雲遊姣好的身材，加上莊重和性感集於一身的反差感，讓網友們暴動直呼，「這不是女道士，是女菩薩啊」、「收不收徒」、「正不正一無所謂，關鍵是正點啊」、「您堅定了我入道的決心」、「慕名到來，希望道長為我解惑」、「道友我想看正面」、「我有一劍，不知道師姐接不接的住」、「道長真是深藏不露」、「道友的道行明顯不足，迷失於相，若六根清淨，一點風吹草動又如何擾心」。

不過也有人推測，女道士栗子雲遊發出清涼照，也有可能是另類炒作的手法，「無聊的人設」、「中國人真的很會玩啊」、「只是個企劃吧」、「炒作而已啦，中國一堆這種莫名其妙的網紅」、「一日道士企劃？」