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上海迪士尼暑期門票漲價最貴3196元 11月將調整票價結構

香港01／ 撰文：林芷瑩
（微博＠上海迪士尼度假區）
（微博＠上海迪士尼度假區）

暑假將至，相信不少家長、學生都計劃外遊，主題樂園更成為出遊的必到之處。惟有網民反映，上海迪士尼的門票近日已漲價至719元 （人民幣，下同。約新台幣2876元），而特別高峰日的門票售價更高達799元（約新台幣3196元）。

網傳圖片顯示，整個7月，上海迪士尼的門票價格均為719元/張（人民幣，下同。約新台幣2876元）。不少網民分享此前購買的迪士尼門票截圖，價格從200多元到500多元（人民幣，下同。約新台幣800多元到2000多元）不等。

有網民稱，2019年的門票僅售370元（約新台幣1480元），「現在的票價簡直太可怕了」「去過最便宜的一次，實付206元（約新台幣824元），還送了88元（約新台幣352元）的餐券」。有人解釋，暑假屬於旺季，每年旺季門票售價貴，暑假後淡季時價格會回落。

《上遊新聞》報道，對於門票漲價，上海迪士尼景區的工作人員解釋，目前臨近暑假，7月和8月都屬於「高峰日」，票價為719元 （約新台幣2876元），兒童票價為539元 （約新台幣2076元）。

工作人員表示，「常規日」票價為475元 （約新台幣1900元），但每逢寒暑假、國慶節、過年以及其他節假日，票價都可能會比平時高，具體要以實際展示為準。另外，迪士尼最貴的票價為799元 （約新台幣3196元），適用於「特別高峰日」。

今年5月24日，上海迪士尼度假區發布公告稱，自2024年11月24日起，在目前的四級票價結構上增加539元 （約新台幣2076元）和659元 （約新台幣2636元）兩級票價，從而調整為六級票價結構。新六級票價結構的票價依次為475元 （約新台幣1900元）、539元 （約新台幣2076元）、599元 （約新台幣2396元）、659元 （約新台幣2636元）、719元 （約新台幣2876元）和799元 （約新台幣3196元）。

據悉，這是上海迪士尼樂園自2016年開園以來第五次調整票價。在2016年開園之初，上海迪士尼樂園實行的是兩級定價體系，平日門票370元 （約新台幣1360元）、高峰門票499元（約新台幣1996元）。

網友看法：

好貴，學生去不起了。

我18年去是250元（約新台幣1000元）一張，23年去是350（約新台幣1400元）一張，大概。

感覺已經去不起了。

這麽離譜。

去不起。

誰願意去當冤大頭，誰去。

迪士尼還有人去？

過分，一放假就漲價。

誰愛去誰去。

暑假去，說真的要不是我朋友只有暑假有空，打死我都不會挑暑假去迪士尼，人又多、天氣又熱、住宿還貴。

延伸閱讀：

女子7千買上海迪士尼套票成水魚：快速通道變普通隊 遭商家跟蹤

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文章授權轉載自《香港01》

上海迪士尼 人民幣 台幣 漲價 票價

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