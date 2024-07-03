快訊

澎湖漁船遭陸押回 船東情急「附近50艘船只押他」：不知是否要贖金

從C羅之淚到魔笛淘汰：歐洲足球黃金世代的諸神黃昏

被爆和嫩妻結束13年婚姻！潘若迪本人親曝現況

半價買優質屋做婚房！揭曾大火燒死人 原業主1原因狡辯：不算凶宅

香港01／ 撰文：凱薩琳
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

近半價就買到位置好、戶型佳的單位？如此筍盤果然有詐！大陸北京1名女子以280萬人民幣（約1255萬台幣）便購入市值約520萬人民幣（約2331萬台幣）的二手單位，即成交價僅原價約56%，並打算送給新婚兒子作新婚房。豈料，房子進行裝修期間，工人發現牆身有燻黑痕跡，似曾發生火災，加上鄰居曾稱「這房子你也敢買嗎？」，並透露單位曾發生致命大火。

張女士知道購入凶宅後十分憤怒，認為絕不能讓兒子作婚房，決定向業主及地產公司提告隱瞞凶宅事宜，要求退還房款、利息及相關稅費共297萬人民幣（約1331萬台幣）。原業主在庭上承認單位曾經失火，其前夫死亡，但辯稱事件不是他殺或自殺，屬意外身故，認為單位「不算凶宅」，惟法院最終判認定原業主有隱瞞事宜，判原業主需歸還賣樓所得款項。

原業主稱：保證不會做缺德事

誤購凶宅的55歲張女士居於北京，因打算給新婚兒子置新婚房，故透過鏈家地產中介人找到1個地段、尺寸、格局都適合的二手單位，該單位是66平方米（約660方呎）的2房戶型，當時地產中介表示，業主要錢應急，故以接近半價出售。

當時該單位市值約520萬人民幣，標價330萬人民幣出售，業主崔女士其後報價295萬人民幣，最終成交價為280萬人民幣。張女士憶述，崔女士當時拍心口保證不會做缺德事，單位劈價是因要錢應急才忍痛割愛，又指張女士是運氣好才能遇上這個好單位。

裝修拆牆驚見處處燻黑

據大陸媒體報道，鏈家地產當時向雙方開出《房地產經紀服務事項告知書》，列出單位交易的關鍵點，其中「重大瑕疵」一欄，明確寫明「產權人確認交易房屋在本人持有期間沒發生過自殺、他殺的非正常死亡事件」。鏈家地產和業主崔女士都一致表示房子不是凶宅，故張女士支付280萬人民幣及7萬多人民幣中介費和相關稅費。

詎料單位在裝修拆牆時，牆內均被燻黑，疑是火燒痕跡。此外，張女士的媳婦之舅舅與友人某天到單位視察時，遇上鄰居透露，該單位不久前曾發生奪命火災，反問：「你們竟敢買來當新房？」更稱如是自己，就肯定不會購入。經張女士查探後，得知單位的確曾發生大火，導致原業主崔女士的前夫身亡。

稱不算是凶宅拒退款

張女士得知消息後，憤而致電原業主崔女士，指摘為何不告訴她單位曾發生奪命火災，令自己購入凶宅。惟崔女士反斥張女士事前沒問，這種說法是「含血噴人」，又狡辯指單位只曾發生小事故，不算是凶宅，拒絕退款。

事後最後鬧上法庭，崔女士在庭上辦稱，火警時消防員告訴她，其前夫當時臥倒在門口，「說明有逃生願望，不是自殺；他是喝多了，抽煙引發的火災，導致一氧化碳中毒死亡」。又指事件不是自殺也非他殺，而是意外事故，堅稱「房子不是凶宅」，故交易不存在欺詐成份。

地產公司同意撤銷合同

而鏈家地產的律師則明確地指出，地產中介在確認房子產權時已盡了審核義務，亦同意原告人曾問過崔女士單位是否凶宅，而崔女士在簽署《房地產經紀服務事項告知書》時，確曾指單位並非凶宅，直指該個案是原業主違反誠信，令交易構成欺詐，故同意撤銷合同。

最終法官認為原業主崔女士有隱瞞凶宅情況，致張女士在違背自己意願情況下簽訂買賣合約，故應向張女士退還房款280萬人民幣，另加裝修損失費等10萬多人民幣。崔女士不服上訴，惟最終仍被判要歸還張女士290萬人民幣。

有關案件於2014年12月審理，當時惹起社會各界熱議，近日再被華文媒體傳載而熱傳。而案件審理期間，大陸傳媒引述北京中翔律師事務所律師吳紅偉的解說，指「凶宅」未有權威的官方或法律界定，但依據公序良俗原則，如果單位曾兇殺、自殺等事件，帶給人以精神上的恐懼，令大眾不能從心理上接受，就應視為凶宅。

延伸閱讀：

算不算凶宅？夫妻市價買樓　2年後驚揭恐怖秘密　怒告賣家結果是…

高價買到凶宅？突現浴血女相寫血紅7字嚇呆　看CCTV驚揭駭人真相

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 凶宅 北京 房子

相關新聞

半價買優質屋做婚房！揭曾大火燒死人 原業主1原因狡辯：不算凶宅

近半價就買到位置好、戶型佳的單位？如此筍盤果然有詐！大陸北京1名女子以280萬人民幣（約1255萬台幣）便購入市值約520萬人民幣（約2331萬台幣）的二手單位，即成交價僅原價約56%，並打算送給新婚兒子作新婚房。

傳吃飯照給女友竟變出軌證據？聰明的女友憑1事踢爆：不當偵探可惜

傳相片給女友這動作十分平常，想不到竟因此葬送1段感情！大陸有男子與家人食飯時，傳了4張相片給女友分享餐廳的環境及食物，想不到心水清女友只憑相片的傳送方式，質疑男友出軌，男友支吾以對，兩人爭持不下，女友最終提出分手。女子在網上發相發文親述事件，引來不少網民支持，更讚嘆她驚人的觀察力，「不當偵探可惜了」。

中國大陸運油車裝完煤製油未清洗轉裝食用油 專家：恐導致中毒影響造血

大陸媒體《新京報》近日曝光大陸運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油直接裝運食用大豆油。專家表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的部份化學成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒。

大陸女童拍片通報特斯拉bug討救兵 釣出馬斯克本尊親回覆

中國小女孩在線回報Bug，對象竟然是特斯拉執行長馬斯克。7歲的茉莉以影片演示自己在特斯拉車內遇到的畫板功能問題，她並以英...

逼真矽膠面具網路買得到 有照片就能客製…恐成犯罪工具？

原本應用在影視拍攝特效的矽膠面具，竟成為新興犯案工具。上海有一名男子日前戴上矽膠人臉面具，偽裝成老人模樣潛入四戶居民家，...

4紅衣女盯走廊／上水彩園村公屋窗外貼恐怖片海報 房署回應這樣處理

在屋內張貼海報非稀奇事，但有居住在上水彩園邨公屋的網友就發現，有鄰居在氣窗外張貼恐怖片海報。海報內容是4名身披紅衣、面容陰森女子，驟眼看去就像是有4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，相當嚇人。該網友也表示半夜歸家經過走廊抬頭看見海報，不禁被嚇得「一步一驚心」。有網友留言表示不解樓主鄰居行為，「想引鬼？」，亦有別人批評「變態」，指「小孩子看到好害怕」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。