中國大陸運油車裝完煤製油未清洗轉裝食用油 專家：恐導致中毒影響造血

大陸媒體《新京報》近日曝光大陸運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油直接裝運食用大豆油。專家表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的部份化學成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒。

食用油混入化工液體

陸媒報導，今年5月，一輛運油車將煤製油從寧夏運到河北秦皇島。3天之後，這輛運油車又到河北燕郊的一家糧油公司裝載了一車食用大豆油。整個過程中，這輛運油車都沒有洗罐。

在天津，一輛運油車同樣剛從寧夏運送煤製油到河北，司機卸貨後趕往天津。而從卸完煤製油後，這輛運油車也未洗罐。

當天下午，這輛運油車駛入了一家名為中儲糧油脂有限公司的廠區。在廠區外可清晰看到運油車裝油的全過程，自始至終這輛運油車沒有遇到任何阻礙，也沒有人檢查罐體內乾淨與否。出廠區的地磅顯示，這輛運油車裝了35噸大豆油。

煤製油是一種由煤炭加工而來的化工液體。有運油車司機表示，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是運油車運輸行業裏公開的秘密。

司機為節省成本不洗罐 廠家把關不嚴

一名運油車司機表示，由於近兩年運油車增多競爭加劇，運油車運輸價格也下降，許多運油車不得不在返程時想辦法配貨，於是他們將目光放到了煤製油上。

同時，為了節省成本，許多運油車甚至連罐體都不清洗。司機表示，單次洗罐的成本少則三五百（人民幣，下同），多則八九百。由於這類運油車經常換貨運輸，每次洗罐也是一筆不小的開支。

且絕大多數的運油車都屬於車隊，儘管司機有時想洗罐，但也要聽從車隊老闆的安排，「老闆讓清就清，老闆不讓清就不清。」

在不少運油車司機看來，車隊老闆不安排洗罐，是因為有些食用油廠家把關不嚴，通常不會檢查罐體是否乾淨。有的廠商只需司機上傳洩油口、罐口照片，而使用舊照也能應付過去。

專家指危險防不勝防

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒，還可能影響造血功能。

朱毅認為，如果不知道油裏有什麼污染物更是防不勝防，倘若是毒性大的化工液體殘留，直接接觸或者吸入都可能對人體產生危害。

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文章授權轉載自《香港01》