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大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

2遊客行河北網紅高山草甸被雷劈1死1傷 事發前當地曾發雷電預警

香港01／ 撰文：盛昀
網傳事發現場。（網絡圖片）
網傳事發現場。（網絡圖片）

近日有多名網友發帖稱，6月29日，河北蔚縣網紅高山草甸麻田嶺發生雷擊事件。據《上游新聞》報導， 當地醫療部門指一名北京女遊客不幸身亡，另一名遊客沒有生命危險，已經轉院。

河北的麻田嶺距離北京車程3.5小時，可以觀賞到高山草甸景色。最近內地影視劇《我的阿勒泰》走紅，這裏被網友稱為「京津冀的阿勒泰」，成為網紅打卡點。據蔚縣文旅局介紹，麻田嶺是當地的一個山樑並非景區。

6月29日，麻田嶺發生了雷擊事件。據北京遊客栗先生介紹，事發時間是29日下午3點50分左右，突然來了一波雷陣雨，有2名遊客被雷擊中，位置約在網紅指示牌下坡位置的空曠草甸。

另一位北京遊客孟先生憶述，事發時還有冰雹，臉都被砸得生疼。後來他在途中遇到了遇難者，一個阿姨一直守在旁邊，「事發地就在樹林前的路上，海拔較高，周圍開闊，無任何遮擋物。聽救援人員說，有可能是手機或者雨傘導致的。」

事前曾有雷電預警 2遊客1死1傷

據報導，蔚縣氣象台6月29日9時15分就發布雷電黃色預警信號，直到當晚23時52分才解除相關預警。

30日上午，參與救援的蔚縣草溝堡中心衛生院工作人員介紹，雷擊事件中53歲的北京遊客不幸身亡，另一傷者沒有生命危險，目前已經坐車轉院了。

工作人員介紹，類似的雷擊事件早些年曾發生過，這幾年少了，「最近過來的人太多了，20多天前，也有一個53歲的人在鄧草溝那邊的樑上，突發心梗猝死。」

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文章授權轉載自《香港01》

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