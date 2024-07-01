4紅衣女盯走廊／上水彩園村公屋窗外貼恐怖片海報 房署回應這樣處理

在屋內張貼海報非稀奇事，但有居住在上水彩園邨公屋的網友就發現，有鄰居在氣窗外張貼恐怖片海報。海報內容是4名身披紅衣、面容陰森女子，驟眼看去就像是有4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，相當嚇人。該網友也表示半夜歸家經過走廊抬頭看見海報，不禁被嚇得「一步一驚心」。有網友留言表示不解樓主鄰居行為，「想引鬼？」，亦有別人批評「變態」，指「小孩子看到好害怕」。

房署發言人表示，彩園村物業服務辦事處（辦事處）曾於本年 5月下旬接獲居民反映，指有租戶在單位氣窗上張貼電影海報，經辦事處瞭解及作出勸喻後，該租戶曾以紙張遮蓋相關電影海報。惟至6月中旬，相關電影海報已沒有以紙張遮蓋，為保持睦鄰友好，辦事處已聯絡該租戶並作出勸喻，而該租戶亦予以配合。

房署指經辦事處確認，現時相關位置已沒有展示前述的海報。根據租約條款，承租人不得在該樓宇內外以及樓梯、通道或升降機做出或促使或容許他人做出任何對業主或建築物內其他住客構成滋擾或煩厭的行為。

涉事電影海報事後被白色紙張遮蓋。（北區區議員劉鎮海提供圖片）

該網友在Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷：怎麼只是交通那麼簡單」發文，抱怨於公屋走廊發現有鄰居在氣窗外「貼恐怖片海報」。

從照片可見，樓主的鄰居在氣窗外張貼的海報，內容為4名身披紅衣女子，疑為驚悚電影《繡花鞋》海報。海報上4名女演員包括惠英紅、林心如，均身穿紅裙、披頭散發，面上俱是陰森表情。被折成氣窗大小海報，驟眼看去就像是有4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，相當嚇人。

樓主又在帖文表示，若半夜歸家途中，不經意抬頭看見的確會被嚇一跳，「彩園夜歸一步一驚心」。有網友看完照片同樣感到心驚，紛紛留言表示「很嚇人」、「晚上看到真害怕」，亦有別人不解樓主鄰居行為，「想引鬼？」、「七月大project引鬼進門」，甚至有人批評「變態！小孩子看到好害怕」、「為什麼要這麼嚇人！」。

目前該單位走廊牆上已貼了白色紙，把電影海報遮蓋。

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文章授權轉載自《香港01》