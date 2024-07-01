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重慶屋苑工人32樓高空作業不慎損壞花草 業主爆氣直接砍斷安全繩
6月30日，重慶一屋苑的工人在32樓高空作業時，因與業主發生矛盾，竟遭業主砍斷了安全繩，幸有安全員及時阻攔，才沒有釀成悲劇。
貴州廣播電視台微博公眾號「百姓關注」發布一段「屋苑業主砍斷高空作業工人繩索」的影片，在網絡上引發了廣泛討論。據了解，重慶某屋苑因年久失修，牆體外瓷磚大面積脫落，物業公司負責人請了專業修補瓷磚團隊進行排查，但是需要從樓頂處往下爬，幾名工人在32樓往下進行高空作業中，被一名業主直接上來用鏟子砍斷安全繩。
內媒相關報道指稱，事件的起因是這些工人正在該社區進行高空作業時，因施工損壞該業主在樓頂種的花草，致使雙方產生矛盾。報道稱，該業主氣惱，在未告知任何人的情況下，直接砍斷正在進行高空作業的安全繩，直到工人聽到動靜後上開查看才發現。
據悉，當時這根安全繩上掛著四個人，隨後理論過程中，恰巧有兩名工人進到現場，發現後即刻制止，並報警處理。根據媒體報道，幸虧工人作業現場是雙繩作業，因此未有人員因此受傷。
據當事人劉先生向媒體說明，事發後，該業主也意識到了自己的錯誤，在民警的協調下已同意私下賠償和解。
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文章授權轉載自《香港01》
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