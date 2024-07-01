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感人！女生趕見愛犬最後一面荔枝角坐計程車去元朗 司機這麼做獲讚

香港01／ 撰文：夏洛特
（示意圖／Ingimage）
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好人好事值得稱讚！近日有女生驚聞愛犬快將離世噩耗，急需從荔枝角趕往元朗獸醫診與愛犬道別。雖然正是計程車交接班時間，但她還是遇到體貼的司機願意接載她入新界。縱使她方寸大亂，未能一開始就說明目的地詳細位址，但司機並未催促，又問哭泣的她是否需要直徑，更承諾會儘快把她送到。最終樓主順利與愛犬道別，她也大讚司機的工作態度。

該女生在Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發文大讚該計程車司機，指週一（ 6月24日）下午得知愛犬快將離世，急需從荔枝角趕往元朗的獸醫診所見愛犬最後一面。當時樓主思念心切，在路上慌忙叫計程車，雖「正好碰上交接班4點多」，但她表示幸運遇上好人計程車司機，並未降下車窗問她去哪裡就直接讓她上車，「無校低只窗戶問我去哪裡，是直接給我上車」。

樓主表示，她上車後念及愛犬，悲慟哭泣，未能向司機說出完整位址，而司機沒有催促，一直保持禮貌，「好好人很有禮貌問我有沒有完整得地址」。在得知地址後，司機又安慰她會儘快把她送到目的地，並問她是否需要直徑。

樓主最終趕得及到獸醫診所陪伴愛犬走最後一段路，並好好送別愛犬。事後她發文感謝該計程車司機，「很謝謝你，我真的很久沒叫計程車，也很久沒遇過這麼好的計程車司機。謝謝你。」。

不少網友留言慰問樓主，也有人大讚計程車司機 ， 「 值得表揚 」 、 「好人好事要分享 」 、 「其實計程車哥哥都是好人，有些真的很好的 」 。雖有部份網友表示「這些其實是正常要做到這樣 」 、 「沒有校低個窗戶是正常了啊，要麼你走，要麼給我上車 」 。惟有網友就提出交接班時間司機也有難處，「是的，但4點幾交接班時間就難叫車，互相遷就下屬正常」、「交接班時間都肯接，樓主很好運」。

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文章授權轉載自《香港01》

計程車司機

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