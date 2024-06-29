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獲金曲最佳台語專輯！女歌手致詞突提天安門事件 陸網炸鍋預言1事

聯合新聞網／ 綜合報導
巴奈在金曲獎上的發言引發兩岸網友討論。記者王聰賢／攝影
巴奈在金曲獎上的發言引發兩岸網友討論。記者王聰賢／攝影

第35屆金曲獎今（29日）登場，原住民歌手巴奈以專輯《夜婆》奪下最佳台語專輯獎，不過她上台突提到天安門事件，引發網路一陣議論，不少大陸網友翻牆收看直播紛紛傻眼痛批「金曲獎今年完蛋了」、「金曲獎享年35歲」。

原住民歌手巴奈推出個人首張台語專輯《夜婆》，奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她上台致詞表示，台灣有很多不一樣的文化、族群，大家在這個苦難島都過得很辛苦，「有時候支配者是綠色的，有時候是藍色，你一定不要以為流行音樂跟政治是沒關係」。巴奈接著說道，有一件事請大家記得，今晚金曲獎35年，但天安門事件也是35年，「我們都不要忘記，台灣加油！」。

此話一出引發社群一片討論，PTT網友紛紛留言，「到底中國的事關台灣屁事啦？我記得天安門幹嘛？」、「為什麼這場合一定要提政治...」、「有些人就只是想做音樂，結果金曲獎突然扯一個幾十年前的歷史事件，只有莫名其妙而已」，也有人留言，「笑死台灣不能講天安門喔？」、「巴奈本來就以政治立場聞名」。

收看直播的大陸網友也炸鍋，在小紅書上紛紛留言批評，「金曲獎享年35歲」、「以後大陸歌手更不能參加了」、「我最開始聽到藍色綠色還愣了一下，後面說那件事件已經35年的時候，我果斷退了」。也有人大膽預言，「她的發言註定了以後我們網上查無此人」。

PTT 原住民 天安門 小紅書 綠色

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