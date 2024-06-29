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二手飯？ 陸男吃煲仔菜驚見「無皮雞翅」 質疑被咬過…店員1理由回應

香港01／ 撰文：安祖娜
鳳爪煲內的雞翅沒有雞皮。（微博影片截圖）
鳳爪煲內的雞翅沒有雞皮。（微博影片截圖）

吃煲仔菜懷疑吃到「二手飯」？浙江有顧客光顧連鎖餐廳時拍片投訴，發現明明點了「雞爪煲」（鳳爪煲），裡面卻有1隻沒有皮的雞翅，懷疑是其他顧客吃剩的，立刻沒有食欲，店方解釋是「人家遺漏進去的」，事主沒有繼續吃並離開。餐廳回覆陸媒指沒有收客人錢，當時已完成協商。網友批評「這種用回收菜給顧客吃會不會遭雷劈」，但也有人認為雞翅未必被其他顧客吃過，「感覺是用冷凍雞翅做的，皮很容易被煮掉」。

陸媒報導，顧客林先生光顧浙江1間連鎖餐廳，並點了1個「雞爪煲」，吃了少許發現煲內有雞翅，只見肉和骨，沒有皮，他懷疑是被其他人吃剩的，頓時失去食欲。據林先生拍的影片，煲內醬汁紅紅的，在一堆鳳爪之中有隻很顯眼的雞翅，肉質看上去不完整，一邊雞翅骨已露了出來，他懷疑吃了別人的「二手飯」。

林先生向店員反映，對方表示是「人家遺漏進去的」，他沒有繼續吃，不久後離開餐廳，店方也沒有收錢。店方隨後回覆陸媒指，事發當日已和客人完成協商，認為如果有其他疑問，事主可直接致電餐廳查詢。

雞翅肉塊不完整，雞翅骨向外凸出。（微博影片截圖）
雞翅肉塊不完整，雞翅骨向外凸出。（微博影片截圖）

店方沒直接承認雞翅是否被吃過，但網友批評「這種用回收菜給顧客吃會不會遭雷劈，口水油也少不了」、「以前也吃到過一次這種半個雞翅，說是後廚不小心掉進去的」。不過，也有網友認為無法從影片判斷雞翅是否「被吃剩」，「感覺是用冷凍雞翅做的，皮很容易被煮掉，雞爪看起來也不像是新鮮雞爪做出來的樣子」、「不會有人吃掉外面雞皮而不吃裡面那塊肉的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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