母親與女兒爭吵從7樓窗戶丟行李箱、杯子砸爛2部車 被判刑9個月

據《荔枝新聞》近日報導，2023年11月江蘇南京，有小區高層樓下傳來陣陣巨響，陶瓷水杯、行李箱、奶茶等從天而降，還砸壞了2輛汽車。據瞭解，王某因與女兒發生爭執將其物品從7樓扔出，後因故意毀壞財物罪被判處有期徒刑9個月，緩刑1年。

《荔枝新聞》近日報導，去年11月，單親媽媽王某因女兒夜不歸宿與其發生了激烈爭吵，情急之下她將女兒的行李箱、陶瓷、水杯、奶茶與快遞盒等物品從7樓窗戶直接擲出，還砸壞了2輛汽車。

經了解，王某與正值十四五歲叛逆期的女兒經常爆發爭吵。在民警的教育下，王某認識到自己行為的危險性，可為時已晚，她已經觸犯了刑法。

檢察官表示，本案中造成車輛損失已達2萬元（人民幣。約新台幣8萬元）左右，達到故意毀壞財物罪的立案標準。案發後，王某積極賠償了車主損失，也認罪認罰。法院審理後綜合考量，判處王某有期徒刑9個月，緩刑1年。

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文章授權轉載自《香港01》