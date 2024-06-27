北京清華大學搶人開戰！學霸被「關飯店」填志願 狀元親曝真相

近日中國大陸高考成績各地陸續出爐，北京大學、清華大學再度進入一年一度的「搶人環節」，網傳校方不擇手段，親登家門攔截學霸「關飯店」填志願，甚至安排對象入學、提供免費旅遊。有些學生家屬爆料驚人細節，不過，有一名昔日狀元幫大家分辨真假，也列出校方五大搶人戰術。

大陸瘋傳一位高分學生家人發文，內容提及「我弟高考裸分上的北京大學，去年凌晨三點成績剛出來，北京大學招生組就打電話來」，然後弟弟就去招生組的飯店一直待著，直到志願報完才回家，中間還去外地遊玩了幾天，因為「就怕清華大學招生組搶走人」。

還有歷年的高分學生網友表示，他是那年的年級第一，凌晨三點就被北京大學抓走了，清華大學早上九點才來，來晚了一步。

中國北大、清華也布局家長的公司單位，一名網友說「前幾年我表弟是市狀元，北大、清華都找到我舅舅單位的領導，真為了搶人什麼招都用上」。

對此，一名2016年的高考省文科狀元「MMC」拍影片現身說法，他坦言「搶人是真的，搶人的手段也大部分是真的」，並列出校方五大戰略：

第一，「利用訊息差盡早聯繫你」：招生組一定比學生早知道成績，若考進全省前20或50名，會用各種途徑聯繫到人。他當年睡眼惺忪一睜開，發現手機冒出一大堆未接電話，撥回才知道是清華，還被告知自己考了第一，還沒來得及跟家人慶祝，他就被接到招生組飯店。

第二，「想辦法圈住你的時間」：招生組會帶學生體驗各種美食、休閒娛樂項目，沒底線的話，甚至會讓考生與外界失聯。

第三，「想方設法提供優惠條件」：最關鍵的兩個就是獎學金5至10萬人民幣、可以選擇專業修課項目。

第四，「想方設法拉低對手地位」：北大、清華都會出損招，在各省掌握彼此的「黑料」，這就跟手機發布會一樣的道理，會說自己遙遙領先，再秀數據踩對手。

第五，「利用機制確保萬無一失」：當考生與招生組協商好專業項目後，會簽署協議來保障雙方，但招生人員會死死緊盯，甚至會索要帳號密碼以防最後一刻被大逆轉，直到志願系統封閉後，招生組的工作才是正式結束。

不過，「MMC」認為外傳的假消息也不少，例如安排獨立公寓、安排對象入學、無條件保研，當年他與20位狀元同學都只是合住在普通的校舍裡。