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邁巴赫豪車接送爆紅！高三考生「少爺」成績出爐是學霸 超狂背景曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸高考期間，瘋傳一則「高考學霸邁巴赫送考」影片，該考生不只是700分學霸，家世更顯赫。圖／取自新浪
大陸高考期間，瘋傳一則「高考學霸邁巴赫送考」影片，該考生不只是700分學霸，家世更顯赫。圖／取自新浪

中國大陸6月初高考期間，其中一名高三考生由賓士頂級豪車接送羨煞眾人，被拍到下車進入考場掀起對岸熱議，更被封為「邁巴赫少爺」。前（25）日，考試成績出爐，他得到700分（總分為750分），網友們除了驚嘆是位學霸，還挖出他家世顯赫、曾獲全國化學奧林匹克賽金牌。

綜合陸媒報導，原先社群瘋傳一則「高考學霸邁巴赫送考」影片，羨煞眾位考生。起初不少人帶著嘲笑的語氣戲稱「邁巴赫少爺」，直到成績公布後開始改口「才知道是我膚淺了」。

該學霸名為朱也天，是中國工藝美術大師、國家級非遺銅雕技藝傳承人朱炳仁的孫子。朱也天的父親朱軍岷也是第五代傳人、浙江省工藝美術大師，旗下公司正衝刺大陸「工藝美術產業第一股」。

朱也天向陸媒透露，「也不是很高的分數，目標是北京大學」，但他知道自己考700分時，心裡還是有些激動。面對網路上「邁巴赫少爺」的綽號和質疑，朱也天坦言不喜歡這個稱呼，希望能努力實現個人價值，摘掉「不學無術」的標籤。

父親在兒子爆紅後，於微博轉發自己的受訪畫面，影片中他覺得「蠻離奇」，並表示「孩子第一天高考是孩子媽媽送考，第二天我送考就開了自己的車，也談不上什麼豪車，就是一輛普通的車，結果被街拍了」。朱軍岷今日則提及「很多人覺得繼承家業也能過得餘生富足，但小朋友想讀北大，又沒能取得保送資格，只有老實實拚高考這條路」。

網友紛紛回應「看看世家子弟的談吐，剛高考完說完這句話跟總裁一樣」、「那麼有錢的家庭沒有走國際賽道」、「言外之意，這只是他們家庭日常，並沒有炫富」、「三輩人採訪都看了，非常好的家風，都有優秀特質」，不過，也有人另眼看待「家境好當然教育資源多」。

一家三代合影，父親朱軍岷（左）、學霸生朱也天（中）、爺爺朱炳仁（右）。圖／取自朱炳仁微博
一家三代合影，父親朱軍岷（左）、學霸生朱也天（中）、爺爺朱炳仁（右）。圖／取自朱炳仁微博

北京大學 學霸 賓士 高考

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