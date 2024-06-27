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雲南消防偶遇野生亞洲象「家族聚餐」 象媽見孩子打鬧還主動勸架

香港01／ 撰文：陳進安
畫面顯示，該群亞洲象在一片玉米地相聚，一起享用美餐，並時而在公路上散步，時而又分散在公路兩側，十分悠閒自在。（央視截圖）
畫面顯示，該群亞洲象在一片玉米地相聚，一起享用美餐，並時而在公路上散步，時而又分散在公路兩側，十分悠閒自在。（央視截圖）

近日，雲南普洱江城縣消防員與林區工作人員野外踏查時，意外偶遇了一個野生亞洲象家庭聚餐。亞洲象是國家一級重點保護野生動物，被列入《國際瀕危物種貿易公約》瀕危物種之一。

畫面顯示，該群亞洲象在一片玉米地相聚，一起享用美餐，並時而在公路上散步，時而又分散在公路兩側，十分悠閒自在。

雲南省森林消防總隊普洱支隊曾雲峰介紹，這個象家族非常和諧，其中包括兩頭小象，它們不時進食，不時嬉笑打鬧，象媽媽看到后還主動去勸架，十分溫馨幸福。

據瞭解，這群亞洲象長期生活在江城縣境內，時而分成兩群，時而團聚。普洱市江城縣林草局工作人員李德強表示，該群象原先有21頭，分兩群，6頭在木江寨昭通樑子，15頭在吊橋附近一帶分散活動。現在當地總共有21頭，包括3頭小象，都是幾個月前才出生。

亞洲象是亞洲現存的最大陸生動物，被列入《國際瀕危物種貿易公約》瀕危物種之一的動物，也是國家一級重點保護野生動物，目前中國境內野生象僅存300多頭，其中將近一半就分佈在普洱。

延伸閱讀：

多圖 | 雲南北遷野象最新萌趣畫面 小象嬉戲打鬧在大象包圍下入眠

雲南大象一路向北 中國人自古以來就是「愛象民族」？

文章授權轉載自《香港01》

亞洲象 小象

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