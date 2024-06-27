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湖北九旬婆婆手榴彈當錘子用20年 網驚：每日都與死神擦肩而過

香港01／ 撰文／鄭寧
湖北9旬婆婆將手榴彈當錘子用了20年。圖／擷自香港01
湖北9旬婆婆將手榴彈當錘子用了20年。圖／擷自香港01

湖北一位婆婆將手榴彈當錘子用了20年，近日拆房子時才被發現。網友感嘆，「老人家多福多壽！」、「每日都與死神擦肩而過」。

6月23日，湖北襄陽，一位90多歲的婆婆在拆除老房子時，被人發現家裡有一枚手榴彈，當地警方及時帶領專業排爆人員上門將手榴彈收繳。

婆婆介紹，20多年前，她在地里勞作時撿到這個「鐵疙瘩」，但不知道這是什麽，就將其帶回了家，平時當作錘子來用，舂花椒、砸核桃、釘釘子。萬幸的是，此安全隱患已被排除，並未造成任何危害和人員受傷。

只會在電視劇中出現的武器手榴彈，竟然在被拿來當錘子磕磕砸砸，網友熱議稱，「福大命大的大娘」、「難怪能活到90歲」。

網友評論：「這麼明顯的手榴彈不認識，年輕人不認識，老人還能不認識，沒見過打仗嗎？」、「是個高手，用了20年能捶能砸，居然不讓它爆炸，想知道她怎麼控制力度」、「此手榴彈塵緣未了，幫做了幾年活！」、「可能是投彈訓練的假的手榴彈」、「由此可見，長壽確實有運氣成份啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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