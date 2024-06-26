夾娃娃機裏「夾老賴」...江西法院創意懸賞影片引熱議 網友：快自首

在大陸，因欠債等問題被列為「失信執行人」的人員俗稱「老賴」。6月25日，為尋找被執行的「老賴」馮某，江西省上饒市發布一條夾娃娃機懸賞廣告「夾老賴」，引發網友熱議稱，「太丟人快自首」「是犯人看到都想報警的程度」。

公告影片中，馮某的頭像被放入夾娃娃機內，通過操作抓夾，將馮某的照片「抓取」出來，送到出口，影片最後顯示對馮某懸賞公告的詳細內容。

根據公告，馮某因未能履行95萬人民幣（約380萬元新台幣）德法律判決義務而成為被執行的對象，法院鼓勵知情人通過懸賞舉報電話提供線索，協助法院執行工作。

如此與眾不同的懸賞公告，引發網友熱議，有網友呼籲這名被執行人「太丟人快自首」，還有稱「一定是『00後』想的主意」「是犯人看到都想報警的程度」；不過也有網友稱，這樣的懸賞影片可能侵犯肖像權，「雖是老賴，但是應通過正當途徑發布懸賞，這種遊戲存在明顯的侮辱、至貶損他人人格行為。」

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文章授權轉載自《香港01》