快訊

微軟也愛他們！美國、台灣往後站 黃仁勳員工多從「這國」畢業

民進黨兵分4路提釋憲 學者分析：只有一個有可能被受理

自認「從天使變惡魔」 中捷砍人凶嫌還原作案過程：這個地獄結束了

廣東9歲自閉症男童遭虐待毆打 2名特殊學校老師被刑拘

香港01／ 撰文：盛昀
廣東9歲自閉症男童被特教機構老師毆打。（抖音＠姆姥虎）
廣東9歲自閉症男童被特教機構老師毆打。（抖音＠姆姥虎）

近日，廣東肇慶家長劉女士表示，9歲的自閉症兒子星星（化名）被特殊學校的老師虐待，導致其頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。

《縱覽新聞》報導，2名涉嫌虐待男童的老師已被警方刑事拘留，劉女士也收到警方的立案告知書。

劉女士在網上發布影片指，兒子星星雖已9歲，但因患有自閉症，智商還停留在2、3歲，不能完整表達自己的想法。6月17日，因兒子不准別人碰他的手，劉女士才發現他的手腫脹。

醫院的診斷證明書顯示，星星的頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。院方表示，男童是因暴力導致骨折，但老師否認有過體罰。

後續通過監視器，劉女士得知星星在特殊學校內一共被毆打3次。劉女士指其中一次，老師像「拖死狗一樣」把星星拖到床邊再毆打。事後，老師向家長聲稱星星有吐血需要檢查，但否認打過他。

《縱覽新聞》報導，6月24日上午，劉女士收到肇慶市公安局端州分局出具的立案告知書，2名涉事教師已被刑拘。

劉女士稱，該校還有十幾二十個特殊學生，但未知是否有類似情況。據媒體報導，廣東肇慶民政等相關部門已成立專項工作組進駐涉事的特殊學校，責令整改，並走訪慰問受傷兒童和家屬。

延伸閱讀：

廣東9歲自閉症男童遭特殊學校3老師毆打 母：老師稱手腫是被蚊咬

重慶養老院護工虐待阿茲海默症老人…多次摑掌毆打 獲判刑1年3個月

文章授權轉載自《香港01》

廣東 自閉症

相關新聞

廣東9歲自閉症男童遭虐待毆打 2名特殊學校老師被刑拘

近日，廣東肇慶家長劉女士表示，9歲的自閉症兒子星星（化名）被特殊學校的老師虐待，導致其頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。 《縱覽新聞》報導，2名涉嫌虐待男童的老師已被警方刑事拘留，劉女士也收

男女老街激戰全被拍！8分鐘片突登熱搜 陸網見這動作歪樓：以為女方被挾持

大陸蘭州老街發生一起活春宮事件，一對男女按捺不住慾火，趁著深夜無人之際，在路邊一處庭院門口進行「人體深度交流」，激戰過程長達8分鐘以上，被監視器全拍下，這一幕甚至遭到外...

敲釘子的「鐵鎚」仔細一看竟是手榴彈 淡定嬤：已用20年

中國湖北日前傳出一起烏龍事件，一名90幾歲的阿嬤在工人到自家施工時，拿出鐵槌給工人使用，工人這才發現阿嬤說的「鐵鎚」是一顆手榴彈，幸好一直以來沒有引爆，手榴彈也隨即交由警方處理掉。

楊冪論文查重率0.9%會有負面後果？學者：指標操作時「本末倒置」

大陸知名女演員楊冪近日在學術期刊發表署名論文，引起輿論熱議。有網友關注論文的含金量，注意到楊冪此次發文的刊物屬於「CSSCI擴展版」，即學界通常所說的「C擴」，認為一些學院教授一年都不一定排得上一個C

年輕女孩身體不適坐博愛座被伯伯用傘戳腿喝令讓座 她1招反擊網大讚

任何人只要有需要，都可以坐上公共交通工具的博愛座，理應不限年紀。有港女在網上表示，有次乘搭港鐵，「個頭好暈又勁想嘔」，眼見當時只有博愛座，唯有坐上。之後有1名陌生阿伯上車，用長傘輕戳其小腿，同時斥責港女「後生女坐博愛座」，大聲要求讓座。

誰有理？上海高齡身障母子控飯店不給養老 反遭爆「在餐廳吵鬧便溺」

在飯店養老合適嗎？上海一對母子近日與下榻的飯店發生糾紛，69歲的周先生指控，母親在嘉定區安亭鎮的R飯店洗手間跌倒後，送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。