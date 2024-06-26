廣東9歲自閉症男童遭虐待毆打 2名特殊學校老師被刑拘
近日，廣東肇慶家長劉女士表示，9歲的自閉症兒子星星（化名）被特殊學校的老師虐待，導致其頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。
《縱覽新聞》報導，2名涉嫌虐待男童的老師已被警方刑事拘留，劉女士也收到警方的立案告知書。
劉女士在網上發布影片指，兒子星星雖已9歲，但因患有自閉症，智商還停留在2、3歲，不能完整表達自己的想法。6月17日，因兒子不准別人碰他的手，劉女士才發現他的手腫脹。
醫院的診斷證明書顯示，星星的頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。院方表示，男童是因暴力導致骨折，但老師否認有過體罰。
後續通過監視器，劉女士得知星星在特殊學校內一共被毆打3次。劉女士指其中一次，老師像「拖死狗一樣」把星星拖到床邊再毆打。事後，老師向家長聲稱星星有吐血需要檢查，但否認打過他。
《縱覽新聞》報導，6月24日上午，劉女士收到肇慶市公安局端州分局出具的立案告知書，2名涉事教師已被刑拘。
劉女士稱，該校還有十幾二十個特殊學生，但未知是否有類似情況。據媒體報導，廣東肇慶民政等相關部門已成立專項工作組進駐涉事的特殊學校，責令整改，並走訪慰問受傷兒童和家屬。
延伸閱讀：
廣東9歲自閉症男童遭特殊學校3老師毆打 母：老師稱手腫是被蚊咬
重慶養老院護工虐待阿茲海默症老人…多次摑掌毆打 獲判刑1年3個月
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言