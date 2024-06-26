聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨天當心！收傘「捅肚子」意外昏倒 住院女子：以為自己要死了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為廣東廣州民眾手持雨傘出行。中新社
圖為廣東廣州民眾手持雨傘出行。中新社

出力收一把自動傘竟讓人直接住進醫院？近日，一名大陸四川成都女子在收傘的時候，順勢藉著身體支撐出力意外成了「捅肚子」，導致「黃體破裂」痛到昏倒住院。她分享這段小故事希望可以幫助到大家，意外引起破萬人關注。

該名女子於小紅書以「姐妹們，千萬不要收傘的時候捅肚子」為題連續發文表示，她收傘的時候用力導致「黃體破裂」，上吐下瀉，又開始下腹疼痛，後來直接昏倒，起初住院不知道原因，以為自己命不久矣，把大部分社交帳號都註銷，還好後面檢查沒大問題，純粹體質差加上沒站穩，打點滴吃藥休息就好，並慶祝自己出院了。

女子還原當時過程，她吃飯到一半，突然覺得肚子劇痛，有像生理期那種下墜感，「我以為是要來姨媽了」，準備要拿衛生棉，但是這痛感很快蔓延到其他地方，私密處也開始不舒服，「黃體破裂」之處、肛門也有痛感。

「我懷疑是不是吃壞肚子，可能拉肚子」，她急衝進廁所上大號，同時想吐、痛到站不起，等好一些後準備躺床休息，卻沒站穩直接痛暈過去，幸好昏倒在家中，被家人送進醫院。醫生要求她2個月後回診，檢查血液有沒有吸收乾淨，乾淨就沒事了。

哪些原因會導致「黃體破裂」？她整理出5大點，一般發生在育齡女性、早上拉屎用力、劇烈運動、高強度性生活、外界劇烈撞擊腹部且剛好碰到黃體期（14天後到下次月經來潮的這段後半週期）。

女子昨（25）日更新發文指出，她已經「痛定思痛」淘汰「捅肚子」的自動傘，新買了一把手動摺疊傘。

網友們紛紛驚訝回應，「天哪！學到了」、「從小到大我一直這麼收傘，謝謝妳救了我」、「臥槽，幸好我捅牆，有次把學校大門捅了個大洞」。

其他人也建議「戳地或者牆壁」、「可以利用屁股側邊的骨頭」、「我用兩手臂支撐向內收傘」。

小紅書 雨傘

相關新聞

雨天當心！收傘「捅肚子」意外昏倒 住院女子：以為自己要死了

收一把自動傘竟讓人直接住進醫院？近日，一名大陸四川成都女子在收傘的時候，順勢藉由身體支撐出力意外成了「捅肚子」，導致...

夾娃娃機裏「夾老賴」...江西法院創意懸賞影片引熱議 網友：快自首

在大陸，因欠債等問題被列為「失信執行人」的人員俗稱「老賴」。6月25日，為尋找被執行的「老賴」馮某，江西省上饒市發布一條夾娃娃機懸賞廣告「夾老賴」，引發網友熱議稱，「太丟人快自首」「是犯人看到都想報警的程度」。

廣東9歲自閉症男童遭虐待毆打 2名特殊學校老師被刑拘

近日，廣東肇慶家長劉女士表示，9歲的自閉症兒子星星（化名）被特殊學校的老師虐待，導致其頭部、胸部、右手、以及陰囊多處軟組織挫傷。

男女老街激戰全被拍！8分鐘片突登熱搜 陸網見這動作歪樓：以為女方被挾持

大陸蘭州老街發生一起活春宮事件，一對男女按捺不住慾火，趁著深夜無人之際，在路邊一處庭院門口進行「人體深度交流」，激戰過程長達8分鐘以上，被監視器全拍下，這一幕甚至遭到外...

敲釘子的「鐵鎚」仔細一看竟是手榴彈 淡定嬤：已用20年

中國湖北日前傳出一起烏龍事件，一名90幾歲的阿嬤在工人到自家施工時，拿出鐵槌給工人使用，工人這才發現阿嬤說的「鐵鎚」是一顆手榴彈，幸好一直以來沒有引爆，手榴彈也隨即交由警方處理掉。

楊冪論文查重率0.9%會有負面後果？學者：指標操作時「本末倒置」

大陸知名女演員楊冪近日在學術期刊發表署名論文，引起輿論熱議。有網友關注論文的含金量，注意到楊冪此次發文的刊物屬於「CSSCI擴展版」，即學界通常所說的「C擴」，認為一些學院教授一年都不一定排得上一個C

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。