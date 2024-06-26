雨天當心！收傘「捅肚子」意外昏倒 住院女子：以為自己要死了

出力收一把自動傘竟讓人直接住進醫院？近日，一名大陸四川成都女子在收傘的時候，順勢藉著身體支撐出力意外成了「捅肚子」，導致「黃體破裂」痛到昏倒住院。她分享這段小故事希望可以幫助到大家，意外引起破萬人關注。

該名女子於小紅書以「姐妹們，千萬不要收傘的時候捅肚子」為題連續發文表示，她收傘的時候用力導致「黃體破裂」，上吐下瀉，又開始下腹疼痛，後來直接昏倒，起初住院不知道原因，以為自己命不久矣，把大部分社交帳號都註銷，還好後面檢查沒大問題，純粹體質差加上沒站穩，打點滴吃藥休息就好，並慶祝自己出院了。

女子還原當時過程，她吃飯到一半，突然覺得肚子劇痛，有像生理期那種下墜感，「我以為是要來姨媽了」，準備要拿衛生棉，但是這痛感很快蔓延到其他地方，私密處也開始不舒服，「黃體破裂」之處、肛門也有痛感。

「我懷疑是不是吃壞肚子，可能拉肚子」，她急衝進廁所上大號，同時想吐、痛到站不起，等好一些後準備躺床休息，卻沒站穩直接痛暈過去，幸好昏倒在家中，被家人送進醫院。醫生要求她2個月後回診，檢查血液有沒有吸收乾淨，乾淨就沒事了。

哪些原因會導致「黃體破裂」？她整理出5大點，一般發生在育齡女性、早上拉屎用力、劇烈運動、高強度性生活、外界劇烈撞擊腹部且剛好碰到黃體期（14天後到下次月經來潮的這段後半週期）。

女子昨（25）日更新發文指出，她已經「痛定思痛」淘汰「捅肚子」的自動傘，新買了一把手動摺疊傘。

網友們紛紛驚訝回應，「天哪！學到了」、「從小到大我一直這麼收傘，謝謝妳救了我」、「臥槽，幸好我捅牆，有次把學校大門捅了個大洞」。

其他人也建議「戳地或者牆壁」、「可以利用屁股側邊的骨頭」、「我用兩手臂支撐向內收傘」。