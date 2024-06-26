男女老街激戰全被拍！8分鐘片突登熱搜 陸網見這動作歪樓：以為女方被挾持

大陸蘭州老街發生一起活春宮事件，一對男女按捺不住慾火，趁著深夜無人之際，在路邊一處庭院門口進行「人體深度交流」，激戰過程長達8分鐘以上，被監視器全拍下，這一幕甚至遭到外流，登上大陸微博熱搜，許多網友紛紛傻眼痛批「真是大膽，一點都不管監控」、「丟人丟到全國了」，還有人看到女方一動作歪樓表示，「我以為女的被挾持了」。

綜合大陸媒體報導，大陸蘭州4月份發生一起活春宮事件，一對男女三更半夜抱緊緊激發出愛的火苗，竟不顧地點是否合適，直接選在大街一處庭院門口激戰。從網路流傳影片可看到，男方在街上聊天時從後面抱住女方，一隻手還朝著女方胸上摸去，兩人一路呈現詭異的「挾持姿勢」，磨磨蹭蹭進到一處庭院門口，接著開始激戰長達8分鐘，甚至被路邊監視器全程拍下。

雖然是4月發生的事，但這段過程近日突然被外流，以「蘭州老街事件」、「蘭州老街有什麼瓜」等話題登上微博熱搜，許多網友不知情點開，紛紛留言痛批該對男女太大膽，「丟人丟到全國了」、「兒少不宜」、「三觀盡毀」。也有人見到男方從後面抱緊女方，幽默留言，「剛開始我以為女方被挾持呢」、「這不是劫財劫色嗎」。

由於話題太熱烈，不少大陸網友還特地去庭院門口打卡朝聖，有人路過表示，「今天去蘭州老街的人太多了，還有不少專門去打卡的」、「愛你的人哪裡都可以，比如在蘭街老街這裡」。