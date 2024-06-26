敲釘子的「鐵鎚」仔細一看竟是手榴彈 淡定嬤：已用20年

中國湖北日前傳出一起烏龍事件，一名90幾歲的阿嬤在工人到自家施工時，拿出鐵槌給工人使用，工人這才發現阿嬤說的「鐵鎚」是一顆手榴彈，幸好一直以來沒有引爆，手榴彈也隨即交由警方處理掉。

據《搜狐》報導，這起事件發生在湖北省襄陽市。90幾歲的秦姓老婦人20幾年前在田裡撿到這顆鐵塊，因為看不出來是什麼東西，就決定撿回家當鐵鎚用。

過去20年來，阿嬤用這把「鐵鎚」搗過花椒、敲開核桃、釘釘子，從來沒有想過這把鐵鎚有什麼問題。

日前阿嬤想要拆除家裡的老房子，請建築工人幫忙，工人施工過程才發現，阿嬤說的鐵鎚其實是一顆手榴彈。阿嬤說自己不知道那是什麼東西，已經用這把「鐵鎚」20年了。工人發現以後趕緊告知阿嬤，並報警處理。

警方到場以後，經專業拆彈人員鑑定，發現這顆手榴彈依然有爆炸風險，所幸處理過程非常順利，沒有造成任何人員傷亡或財物損失。