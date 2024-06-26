年輕女孩身體不適坐博愛座被伯伯用傘戳腿喝令讓座 她1招反擊網大讚

任何人只要有需要，都可以坐上公共交通工具的博愛座，理應不限年紀。有港女在網上表示，有次乘搭港鐵，「個頭好暈又勁想吐」，眼見當時只有博愛座，唯有坐上。之後有1名陌生阿伯上車，用長傘輕戳其小腿，同時斥責港女「後生女坐博愛座」，大聲要求讓座。港女解釋自己身體狀況，但阿伯反指「理得你（港女）死」，另一名阿叔知道港女情況，看不過眼讓座給阿伯，但阿伯強行坐下港女座位。

港女見狀退到阿叔讓出的位置，由於想嘔吐大作，所以對住阿伯直噴，繼而指責阿伯「相信我（港女）真不舒服了」，同時爆粗批評對方剛才無禮行為，最終阿伯連同嘔吐物一同下車，其他網友笑言「對著這些人真的不用賞臉」、「正」，但也有人質疑真偽。

原PO在Threads表示，有一次乘搭港鐵時感到不適，不但頭暈，而且想嘔，上車後見到剩下博愛座，所以坐下休息。列車抵達下一個車站，1名阿伯上車走近，並用用長傘輕戳其小腿，大聲呼喝讓座給他，怒斥原PO「後生女坐博愛座」，原PO沒有起身，解釋感到不舒服，所以要坐下，但對方反稱「管得你死」。

旁邊阿叔看不過眼，向阿伯建議由於原PO不適，願意讓座給阿伯，豈料阿伯堅持原PO離開座位，甚至「硬是想一刀坐下來」，嚇到原PO退至阿叔讓出來的座位，阿伯見狀怒斥原PO「裝模作樣，不敬老」。

原PO無法忍住，同時故意向阿伯衣服嘔吐，雖然份量不多，但阿伯當場嚇呆，望住衣服上嘔吐物。原PO嘔完後身體開始回復正常，怒批阿伯「現在相信我（原PO）真不舒服了」，甚至爆粗斥責對方「恰年輕，還用遮篤我，你這麼 X 很中氣，花 X 跟我爭位坐嗎？」。阿伯事後連同嘔吐物在下個車站下車，讓座阿叔則取出紙巾，讓原PO抹嘴，同時叫她小心身體。

網友大讚「大快人心」、「太療癒」、「一個字︰爽」、「你好玩不玩，玩嘔吐物」、「你用把遮戳我，我唯有用啲嘔吐物戳返你啦」。不過也有人質疑事件真偽，「我想 Threads 上面至少有一半 po 都是作故事騙 like 的，不要太認真」。

相關帖文被轉載至facebook引起討論，Threads上的帖文疑被刪走，但原PO繼續回應事件，過往亦提及遇到博愛座爭議，交代過自己持有殘疾人士登記證。

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文章授權轉載自《香港01》