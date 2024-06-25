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網約車活春宮！慾女跨坐斯文男車內激戰 司機這樣做獲讚：真男人

香港01／ 布萊恩／報導
網路瘋傳1段影片，見到大陸滴滴出行網約車車廂內，有1對年輕男女即場脫掉下身衣物，在司機位後方疊坐「激戰」。（中新社）
網路瘋傳1段影片，見到大陸滴滴出行網約車車廂內，有1對年輕男女即場脫掉下身衣物，在司機位後方疊坐「激戰」。（中新社）

情到濃時也要顧及旁人！網路瘋傳1段影片，見到大陸滴滴出行網約車車廂內，有1對年輕男女即場脫掉下身衣物，在司機位後方疊坐「激戰」，令人咋舌。不過當時司機似乎未有受到影響，表情認真，全神貫注地望著前方駕駛，確保行車安全。

影片引來網友熱議，紛紛批評2人行為離譜，「現在的滴滴司機真的太難了」、「世風日下」、「不怕影響司機駕駛啊！玩命嗎？」。另有不少網友錯重點，關注司機「超強定力」，「真男人」、「這定力也太強了吧」。

該段25秒影片在社交平台「X（前稱twitter）」流傳，於2024年6月5日凌晨12時許拍攝。影片見到，當時1對年輕男女坐在滴滴出行網約車後座，其中女乘客一直依靠男方肩膀，手則放在下體私處位置似乎有動作。

數秒後，女方就主動坐在男方上面並脫下內褲，開始「激戰」。雖然2人行為大膽，但司機似乎未有受到影響，表情認真，全神貫注地望着前方駕駛，確保行車安全。而車廂廣播正提醒要佩戴安全帶，與男女行為相映成趣。

網友看過影片紛紛批評男女行為離譜，「這對乘客太離譜了，網約車上旁若無人的做」、「後座再晃、車再晃、司機心理也在晃」、「現在的滴滴司機真的太難了」、「世風日下」、「不怕影響司機駕駛啊！玩命嗎？」、「1個急刹車就沒了」。

另有不少網友錯重點，關注司機在2人「超強定力」，「真男人」、「這定力也太強了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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