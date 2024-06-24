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李玟雕像安置武漢「烈士陵園」？網友激辯 官方：園區面向所有人

香港01／ 撰文：許祺安
歌手李玟雕像落成儀式6月15日才在湖北武漢石門峰紀念公園舉行。（微博）
歌手李玟雕像落成儀式6月15日才在湖北武漢石門峰紀念公園舉行。（微博）

歌手李玟雕像落成儀式6月15日才在湖北武漢石門峰紀念公園舉行，很快就有網友質疑，認為李玟沒資格在「烈士陵園」立雕像。

石門峰紀念公園公園22日回應稱，該園分為景觀區域和安葬區域，後者面向所有人。亦有網友批評，用「烈士陵園」說法是在誤導大眾，有網友稱就算真的是烈士陵園，「李玟為國爭光過，絕對有資格進入」。

《頂端新聞》報導，石門峰紀念公園22日對相關爭議回應稱，該園分為景觀區域和安葬區域，烈士在景觀區域，安葬區域面向所有人包括普通市民。

工作人員說，作為殯葬服務業者，要做好對客戶的接待服務，李玟家人和粉絲有立雕像的需求，業者會接納。他並稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不只李玟，還有院士和武漢當地一些大學的著名教授和老師，此外，歌手姚貝娜亦安葬於此。

李玟墓園中的雕像由湖北雕塑家史金淞創作，以「維納斯的誕生」為靈感，主體用鏡面不鏽鋼材料打造，突出其婀娜造型，展現其精神氣質。15日雕像落成當天，李玟的兩個姊姊以及各地歌迷約500人共同參與儀式，當天也是李玟出道30週年。

2023年7月5日，歌手李玟離世，同月在香港火化，並於當年10月安葬故鄉湖北武漢。

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文章授權轉載自《香港01》

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