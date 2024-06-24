中年婦等紅綠燈被撞飛！ 再被司機碾壓身亡 網怒：故意殺人

據大陸媒體報導，6月21日在內蒙古烏蘭察布，一位57歲女子在等候紅綠燈時被後車撞飛，在她求救之時，又遭司機二次碾壓其頭部導致其當場身亡。受害者女兒梁女士指，目前此案已移交當地刑警隊進一步調查處理。有網友評論認為這並非一般的交通糾紛，批評司機根本是故意殺人，另有網傳通知書顯示，警方以涉嫌故意殺人罪介入調查。

梁女士稱，她通過附近監控拍攝看到，媽媽被撞飛出行人路後，涉事車輛副駕駛開車門觀望後沒有主動施救，媽媽還準備掏手機試圖求救，但遭遇該車二次碾壓，導致自己媽媽當場身亡。影片可見，該車輛二次碾壓的位置即是梁女士母親的頭部。

原據梁女士稱，目前此案也已移交當地刑警隊進一步調查處理。網傳通知書顯示，警方以涉嫌故意殺人罪介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》