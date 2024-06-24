影／催單暴走！女店員潑灑顧客咖啡粉跳針怒喊「你投訴啊」 衝突掀論戰

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上轉貼一段影片，並發文表示，大陸上海知名的「Manner Coffee」，同一天上午連續發生女店員拿咖啡粉朝消費者潑灑及男店員掌摑女顧客耳光的衝突事件，並指出店員月薪僅約五千人民幣(約2.2萬台幣)，卻需承受著高強度的工作與無情的投訴制度。影片曝光，引發網友熱議，也掀起網路正反論戰。

從影片中可見，有一名大媽表示自己快要遲到，要求插隊先做自己的咖啡，女店員想幫大媽取消訂單，大媽痛批：「我一定會投訴妳的。」此時店員情緒潰堤，直接對大媽潑灑咖啡粉，怒喊「你投訴啊！在那逼逼扯扯什麼呢？」，其他顧客見狀趕緊衝入店內，紛紛痛罵店員怎麼可以潑咖啡粉。

原PO還指出，幾乎同一時間，Manner Coffee梅花店也有大媽罵店員動作慢，會害自己趕不上飛機，店員想要幫他退單，大媽拿出手機錄影引爆衝突，並強調已報警。男店員情緒潰堤，企圖奪取大媽手機，大聲罵「一杯咖啡都等不了，你給我滾，傻逼老女人」。最後雙方演變成肢體衝突，大媽踹店員，店員搧大媽巴掌。

這兩個事件發生後，潑灑咖啡粉的女店員被公司開除，搧大媽巴掌的男店員事後自己也沒去上班。

據了解，該連鎖咖啡店店員月薪僅約五千人民幣(約2.2萬台幣)，兩名店員工作中要不間斷產出400杯手沖咖啡，尖峰時段要等至少10分鐘，讓人了解了咖啡店店員的無奈與辛酸。

原PO表示，這兩個衝突事件背後也引發一連串思考，給社會一個警示，顧客應要用行動去尊重每一位店員，用理解去溫暖每一顆疲憊的心，在咖啡的香味中，不僅有苦澀，更應有尊重與關懷。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「支持店員啦，真的是奧客大媽」、「老一堆自大的大媽，沒見識又沒修養，仗著一點點錢逼逼叫的」、「大媽這種生物，到處惹事生非」、「用投訴來威脅員工，難怪會被潑咖啡粉」、「這肯定忍很久了」、「可憐的打工仔，被這種奧客逼瘋了」。

還有不少網友表示「等不及就不要買，為難別人做什麼？不是顧客就了不起，也要合情合理吧」、「時間來不及又不是店員的錯，來不及就不要喝啊，莫名其妙」、「人家都說退，女顧客還說要投訴，什麼行為，十幾分鐘都不願意等，你買什麼咖啡」、「等不了就不要買，會害自己趕不上飛機？請問妳是不會提早到機場等嗎？」

論及店員薪資，有不少網友認為「上海只賺5000真的很慘，比在臺北只賺27400還慘」、「很多大企業都無視員工的身體狀態，都以營利為主，所以為什麼有些人會在工作中猝死」、「低薪還服務奧客，連精神補償費都不夠」、「活該！動不動就投訴的中國鯛，遇到情緒壓力已到零界點的爆炸員工」。

不過，也有不少網友回應「潑咖啡粉真的很不應該」、「先出手就完蛋，不管前面誰有問題，先出手的人，一定站不住腳」、「可以吵，可以不爽，可以尖叫，但不能動手，也不可以潑東西」。