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地鐵活春宮？大媽大叔博愛座忘情濕吻互摸 腿張開後續更狂

香港01／ 撰文：凱薩琳
影片見到大媽與大叔坐在列車的「博愛座」，擠在一起十分親熱，更公然濕吻和互摸。（影片截圖）
影片見到大媽與大叔坐在列車的「博愛座」，擠在一起十分親熱，更公然濕吻和互摸。（影片截圖）

情到濃時親熱也要看場合！近日網路瘋傳「地鐵活春宮」影片，顯示1對中年大媽大叔在地鐵車廂的博愛座做出愛意綿綿的連串動作，包括忘情濕吻，雙方隻手不斷在對方身體上亂摸，大媽更施展「擒拿腿」把玉腿擱在大叔腿上，動作相當意淫。

其後大媽甚至站起來與大叔面對面，然後「腿張開」整個人騎坐到大叔的大腿上，完全無視身廂內其他乘客，其他們大膽而忘我的動作被坐在對面的乘客拍下。

影片其後被上載到社交平台，隨即被網友關注，在華文社交媒體瘋傳，有人看片後直斥大媽大叔的行為極不雅，「為老不尊」、「根本是有傷風化」、「已經完全過了火位」。

網路瘋傳片段長約16秒，除了在微博流傳外，亦被人上載至多個社交媒體，當中包括微博、X（前稱推特）及facebook等，迅速引來注意及瘋傳。片段「女主角」是身穿藍色長袖衣、碎花長裙的大媽，「男主角」則穿白色短袖T恤和藍色牛仔褲，2人坐在內地列車的「博愛座」，擠在一起十分親熱。

影片由4組影像組成，顯示大媽及大叔轉換了不同動作，首先見到大媽把一條腿交疊在大叔的大髀上，伸手抱住大叔。大叔則一手叠着大媽肩膊，另一手則握著她的手，2人甜蜜地「咬耳」，當時見到座位旁邊有其他乘客，但親熱中的大媽大叔眼中只有對方，渾然不覺身邊有其他人。

鏡頭一轉，大媽繼續把腿叠着大叔的髀上，緊緊地環抱着對方，更以陶醉表情做出索吻的動作。雖然大媽身體貼着自己，但大叔同時忙於看手機，看似有點分身不暇。

其後大叔疑看完手機，開始已「全情投入」，向大媽送上「回禮」，兩人濕吻起來，右手更往大媽身上亂摸，動作相當露骨。到了最後的影像，則見大媽已站起來與大叔面對面，竟然腿開張跨坐到大叔的大腿上，更可見2人不斷有所動作，影片至此結束。

由於片段的「博愛座」是簡體字，加上以普通話作廣播，相信事發地點是某處的地鐵車廂，而影片曝光後惹來嘩然，紛紛狠批大媽及大叔行為誇張，有人打趣地嘲諷2人是想向年輕人作出示範，證明仍然可以很激情，更有人笑指那麼不是「博愛座」，而是「愛愛專座」。更多人是狠批2人是「有傷風化」、「敗壞風氣」、「沒有人想看你們在表演活春宮」。

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文章授權轉載自《香港01》

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