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搭地鐵找嘸座位擠坐陌生大媽腿上 口罩男挨罵崩潰︰我得賺錢、都欺負我

香港01／ 撰文：田中貴
一名口罩男日前乘搭地鐵時，由於進入列車後已經沒有座位，繼而擠坐陌生大媽腿上，因而惹起公憤。示意圖／Ingimage
一名口罩男日前乘搭地鐵時，由於進入列車後已經沒有座位，繼而擠坐陌生大媽腿上，因而惹起公憤。示意圖／Ingimage

公共交通工具座位數量有限，乘客理應保持忍讓。遼寧1名口罩男日前乘搭地鐵時，被指上車期間因碰撞問題和其他人發生爭執，進入列車後已經沒有座位，繼而擠坐陌生大媽腿上，因而惹起公憤。口罩男突然情緒激動，崩潰悲呼「我得賺錢」，多次高呼「都欺負我」，甚至大力拍打自己大腿和跺腳，地鐵職員和輔警極力安撫對方，最終帶他下車，部份過程被拍下，上載至網絡，引來當地傳媒報導。

網友估計片中男子生活艱難，一時之間觸動情緒，「生活不容易啊，多些理解吧」、「壓力太大」，不過亦有網友持相反意見，指出「成年人要學習消化問題，控制情緒，你的得失不該由不相關的人來買單」。

綜合報導，事發本月16日，1名身型魁梧、戴上口罩的男子遼寧沈陽乘搭地鐵1號綫。有目擊者稱，口罩男上車時，已因碰撞問題和其他人發生口角，上車後發現沒有座位，於是擠坐在陌生大媽腿上，眾人看不過眼，和他發生爭執，驚動職員和輔警上車了解。

相關影片長約54秒，可見口罩男坐在座位上，附近無人坐下，職員和輔警站在其前方位置，男子將口罩拉到下巴，大力拍打自己大腿和跺腳，崩潰高叫「我得賺錢，你給我錢」，旁邊1名老翁反駁稱「我給你錢，你無理取鬧，讓我給你錢」，但口罩男指「你別管我」，職員和輔警勸喻老翁勿再說話刺激對方。

口罩男情緒仍然激動，多次指「都欺負我啊」，其間懷疑有人斥責他搶位，口罩男反駁稱「我就樂意坐這，怎麼了」、「我搶座的，怎麼了」，其間輔警輕拍其背部，希望安撫對方，最後他們一起下車。

地鐵職員向當地媒體回應事件，車站工作人員和輔警當時及時了解，該名乘客在青年大街站下車，交由輔警處理，指出對方情緒激動，估計不會被處罰。

部份網友估計口罩男生活壓力大，一時之間無法情緒，「生活不易啊，加油 !」、「希望他堅強起來，捱過難關吧」，但有網友有不同看法，指出「對於這種情況，應該進行精神評估，對於他本人和社會都是個保障」。

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文章授權轉載自《香港01》

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