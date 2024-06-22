快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

17歲少女想肚臍下方紋男友名「愈大愈好」 紋身師1理由霸氣拒絕

香港01／ 撰文／安祖娜
男客人聯絡紋身店老闆，表示女友想紋身他的名字，老闆聽聞對方未成年斷然拒絕。示意圖／聯合報系資料照
男客人聯絡紋身店老闆，表示女友想紋身他的名字，老闆聽聞對方未成年斷然拒絕。示意圖／聯合報系資料照

年紀輕輕想紋男友名字，但被紋身師拒絕。貴州1名紋身店老闆收到男客人訊息，要求為17歲的女友在肚臍下方紋上他的名字，而且「愈大愈好」，聲稱是女友想紋，兩人已交往1年半。老闆聽聞未成年已斷然拒絕，結果少女後來獨自到店，他聯同店員苦口婆心相勸，「長大會後悔的，也不要再去其他紋身店問了」，認為有良心的紋身師都不會幫她紋，最終少女離開。

內媒報導，貴州貴陽紋身店老闆鄭先生透露，他早前收到男客人訊息，表示女友想紋身，在肚臍下方紋他的名字，並發照片示意大約紋3個手指頭大，「愈大愈好」。老闆一問發現其女友17歲未成年，對方解釋「快成年了」，他反問「沒成年，喊人家紋你名字，咋想的」。

男友稱女友實際上已成年，只是身份證的出身日期不符，他們已交往1年半。老闆仍不為所動，指「她不懂事，你還不懂事」、「才多大？你就叫人家紋你名字！以後怎麼辦」，叫他打消念頭，男友強調這是女友自己的意思，沒有強迫。

女生隨後獨自前往紋身店，據現場監視器片段，老闆溫和表示「妹妹你沒成年嘛」。這刻少女改口，說自己身份證上面已經成年，後來1名店員也加入勸告，花了10多分鐘勸她不要紋男友的名字，「長大會後悔的，也不要再去其他紋身店問了，我覺得只要有點良心的紋身店，不可能給紋的」，最終少女離開。鄭老闆稱從業近10年，一直堅持拒為未年人紋身，認為紋身師一定要勸阻未成年人紋身，尤其是年輕情侶。

老闆舉動被網民大讚「有良心」，又批評男友也應該勸阻，「老闆是好人！男朋友不是人」、「就算紋身也不要為一個什麼人去紋。不值」。

延伸閱讀：

驚見港女這樣穿着　內地女激讚：對港人肅然起敬　1句掀中港罵戰

途人遇內地女子問路　被斥不說普通話：我過來消費　嬲到爆粗還擊

文章授權轉載自《香港01》

刺青 女友 未成年

相關新聞

熊孩子偷糖果稱「店員給的」！結帳被抓包媽大鬧2小時…老闆無奈下跪道歉

中國廣東東莞一名母親帶著小孩前往當地一間超市購物，結帳時小孩趁機拿了櫃檯上的糖果，並向母親表示「是店員給的」，不料此番話遭結帳店員否認後，該名母親情緒大變與店員發生爭執，在店家大鬧2小時，最後老闆無奈之下，只好下跪道歉，希望能趕緊結束這場鬧劇。

17歲少女想肚臍下方紋男友名「愈大愈好」 紋身師1理由霸氣拒絕

年紀輕輕想紋男友名字，但被紋身師拒絕。貴州1名紋身店老闆收到男客人訊息，要求為17歲的女友在肚臍下方紋上他的名字，而且「愈大愈好」，聲稱是女友想紋，兩人已交往1年半。老闆聽聞未成年已斷然拒絕，結果少女

男子深山採野生菌突遇黑熊襲擊 面部血肉模糊鼻子被咬掉一半

四川一名男子日前上山採野生菌時，遭遇黑熊襲擊，趁黑熊停止攻擊之機，「熊口脫險」的他狂奔5公里後終於獲救，惟鼻子被咬掉一半。

潑顧客咖啡粉、男店員摑人 知名咖啡上海店同日兩宗衝突

內地知名咖啡品牌Manner Coffee在上海的門店，一天內接連發生兩宗顧客與店員衝突的事件，包括女店員向女顧客面部潑灑咖啡粉，以及男店員衝出吧枱憤怒掌摑女顧客，事件引發廣泛關注。據了解，涉事的兩間門店目前均正常營業。

疑似中港大媽日本藥妝店互毆！影片瘋傳小紅書：丟臉丟到國外

去日本旅遊，藥妝店是不少人必去的地方，旅客在藥妝店瘋狂掃貨就十分常見，但在街頭「武術格鬥」又有沒有看過？近日，在小紅書流傳一段疑似中港旅客在日本藥妝店打鬥的片段，兩派人馬大打出手，互相大聲「問候」對方。該片段更被轉載至本港評論區，兩地網友就事件激烈討論。

港鐵男子帶枕頭「自製臥鋪」！睡車廂地板影片瘋傳 網友熱議猜動機

乘搭港鐵自製「臥鋪」？本月14日有網友上傳影片到社群平台，表示1名男子躺在港鐵車廂地板上休息。男子似乎「準備充足」，甚至帶了卡通小抱枕充當枕頭。影片引起網友討論，有人認為車廂地板不乾淨，直言「不能接受」，也有人猜測男子動機，「玩真心話大冒險輸了？」。另有網友就指似乎曾在西鐵上遇到同1名男子，對方一樣躺於車廂地板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。