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男子深山採野生菌突遇黑熊襲擊 面部血肉模糊鼻子被咬掉一半

香港01／ 撰文：孫聖然
他的鼻子被黑熊咬掉一半。（紅星新聞）
他的鼻子被黑熊咬掉一半。（紅星新聞）

四川一名男子日前上山採野生菌時，遭遇黑熊襲擊，趁黑熊停止攻擊之機，「熊口脫險」的他狂奔5公里後終於獲救，惟鼻子被咬掉一半。

據《紅星新聞》報道，上周六（15日），四川省康定市達槓村的何雲光去到當地深山，打算採摘肥美的野生菌，未料突然在茂盛的樹木間，遭遇一隻黑熊襲擊。何雲光說，「我發現牠時，牠距離我只有一米遠，牠體型巨大，站起來比人還高。」

何雲光憶述，自己當時已沒有機會逃跑，只見黑熊雙手舉高，發出嚎叫，直接把他撲倒在地，然後他被黑熊按在地上翻滾、撕咬。巨大的力量差距，讓他沒有任何反抗的能力。但意想不到的是，黑熊的攻擊持續了一陣後停止。

「牠再繼續的話，我也就沒有生命了。」何雲光說，趁着黑熊停止攻擊之機，他趕緊起身逃脫，又脫下衣服，將面部傷口包紮止血，「我一邊跑，一邊找電話訊號，向家人求救，跑了5公里。」

何雲光被發現時已經血肉模糊，最終被送往醫院急救才得以保命。經過檢查，何雲光全身的裂傷合共約10處，其中最嚴重的，是他臉上留下的一道約15cm長的傷口，讓他眼皮、眼瞼受損，淚小管斷裂，失去一半鼻子。

目前，何雲光正在醫護們的照料下積極住院康復。接下來的幾個月，醫護們還將繼續為他重建鼻子。

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文章授權轉載自《香港01》

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