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潑顧客咖啡粉、男店員摑人 知名咖啡上海店同日兩宗衝突

香港01／ 撰文：孫聖然
Manner Coffee上海浦東梅花路門店，一名男店員與女顧客疑似因等餐時間發生口角，隨後更上升至肢體衝突。（影片截圖）
Manner Coffee上海浦東梅花路門店，一名男店員與女顧客疑似因等餐時間發生口角，隨後更上升至肢體衝突。（影片截圖）

內地知名咖啡品牌Manner Coffee在上海的門市，一天內接連發生兩宗顧客與店員衝突的事件，包括女店員向女顧客面部潑灑咖啡粉，以及男店員衝出吧檯憤怒掌摑女顧客，事件引發廣泛關注。據了解，涉事的兩間門市目前均正常營業。

周一（6月17日）上午，Manner Coffee上海浦東梅花路門市，一名男店員與女顧客疑似因等餐時間發生口角，隨後更上升至肢體衝突。期間，女顧客聲稱自己要趕飛機，並嫌男店員製作咖啡的速度慢，男店員解釋後欲為女顧客退單，女顧客則拿出手機拍攝，並詢問男店員姓名，情緒激動並奪下女顧客的手機。

此後兩人發生劇烈爭吵，女顧客則一直拍攝，並表示自己已經報警，男店員被激怒後亦破口大罵，「一杯咖啡都等不了，你給我滾，傻X老女人。」隨後更衝出吧檯搶奪女顧客手機，女顧客踢了男店員一下，男店員則大力掌摑了她，最終經路過的民眾勸阻後才停止。

據事發門市附近商家向警方證實，當日衝突持續了約半小時，警方趕到後將兩人帶走。商家還表示，該店舖其後正常營業，不過涉事男店員事發後沒有來上班。

據大陸媒體報導，上海浦東官方部門透露，雙方已在相關部門主持下調解，男店員向女顧客道歉。針對此事，Manner Coffee品牌方工作人員則表示，以官方部門處理為準。

無獨有偶，同樣是6月17日，Manner Coffee上海威海路716號門市，一名女顧客與女店員發生爭執，顧客期間稱要投訴該店員。隨後女店員情緒失控，直接將咖啡粉潑向顧客面部並連續高聲大喊，「你投訴呀」。

對此，Manner Coffee品牌方工作人員回應，「總部周三（19日）才知道這件事，一定會嚴肅處理。涉事的女孩現已被辭退，目前正在和團隊聯繫中。」而靜安區相關部門表示，女店員向女顧客潑的是咖啡粉，沒有造成身體傷害。

公開資料顯示，Manner Coffee於2015年在上海成立，屬於上海茵赫實業有限公司，是大陸著名的連鎖咖啡店，現在已經覆蓋內地53個城市。從2023年9月起，Manner Coffee平均每天新開2間門市。2023年10月30日，Manner Coffee在上海北外灘迎來第1000間直營門市，提前完成擴張目標。

據Manner Coffee咖啡師透露，即便是一線城市，Manner Coffee的咖啡師月薪也基本約5000元（人民幣，下同。約新台幣20000元），例外情況是員工瘋狂加班、舍棄雙休，才能拿到額外薪水獎勵。同時員工需要隨時聽從公司派遣去往任意門市工作，排班時長也是公司掌握絕對主導權。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 咖啡 品牌 店員

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