疑似中港大媽日本藥妝店互毆！影片瘋傳小紅書：丟臉丟到國外

去日本旅遊，藥妝店是不少人必去的地方，旅客在藥妝店瘋狂掃貨就十分常見，但在街頭「武術格鬥」又有沒有看過？近日，在小紅書流傳一段疑似中港旅客在日本藥妝店打鬥的片段，兩派人馬大打出手，互相大聲「問候」對方。該片段更被轉載至本港評論區，兩地網友就事件激烈討論。

一名在日本的小紅書用戶，於本月19日發佈一則短片，内容是兩派人馬疑似在當地的藥妝店發生爭執後，相互推撞叫駡，更一度大打出手。該名用戶更在貼文中寫道「兩組人，都不是善類啊」。雖然該用戶沒有解釋事件經過，但片段粗口橫飛，吸引不少網友留言猜測。

兩組人在收銀檯前起爭執，繼而動手。雙方你一拳我一掌互相推撞，期間疑似香港大媽更躺在地上，向周圍拳打腳踢，又大喊「X你老母」。同時戴眼鏡的港男一邊被大媽打，一邊嘗試隔開雙方，並以廣東話勸阻道「係咪打！係咪打啊！」（不要打、不要打）、「我唔X打女人，你再郁手，我打X你啊！」（我不X打女人，你再動手，我打X你啊！）。

打鬥期間有女店員阻止隔開兩組人，更用日語大聲詢問「何言ってるの？」（你們在說什麽？）。不過戰況混亂，該女店員後來更被香港大媽用力推走，最後由藥妝店男店員出手，才成功隔開雙方，而影片也就此完結。

短片瞬間在小紅書瘋傳，有小紅書網友表示聽得出中國大媽用上海話說「什麽意思啊？」、「幹嘛啊這是」和「不要打咧」，有少數網友則聽出東北口音。部分網友就在事發地點作出推斷，認為兩派人是因為搶藥先拳腳相向。不過，有人聽到片尾，港媽似乎大喊一句「蝦我個女」（欺負我女兒），認為是另一組人推了港媽女兒在先，才開始反擊。

此外，中國網友在留言區大罵「丟臉丟到國外」、「中國人臉都被丟光了」，更有網友打趣，「在外打架的可以學點韓語嗎？把鍋推給他們行嗎」。而香港網友大多都對片段感到疑惑，留言詢問「有沒有前因後果？」抱怨影片混亂，不明所以。

疑似中港旅客分成兩派人馬在日本藥妝店大打出手。圖／擷取自小紅書影片

疑似中港旅客分成兩派人馬在日本藥妝店大打出手，一名男子作勢揮拳。圖／擷取自小紅書影片

疑似中港旅客分成兩派人馬在日本藥妝店大打出手。圖／擷取自小紅書影片

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文章授權轉載自《香港01》