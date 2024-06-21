港鐵男子帶枕頭「自製臥鋪」！睡車廂地板影片瘋傳 網友熱議猜動機

乘搭港鐵自製「臥鋪」？本月14日有網友上傳影片到社群平台，表示1名男子躺在港鐵車廂地板上休息。男子似乎「準備充足」，甚至帶了卡通小抱枕充當枕頭。影片引起網友討論，有人認為車廂地板不乾淨，直言「不能接受」，也有人猜測男子動機，「玩真心話大冒險輸了？」。另有網友就指似乎曾在西鐵上遇到同1名男子，對方一樣躺於車廂地板。

網友「mtrsleepers」於14日在Instagram上傳名為「MTR Pro Sleeper」的影片，畫面中1名戴口罩、穿灰衣黑褲的男子躺在港鐵列車的地板上休息。從車門上方路線圖亮燈所示，事發地點應為來往荃灣與中環的港鐵列車，而男子附近的女乘客未見有任何反應。

從影片可見，男子在車門旁拿出淺藍色卡通枕頭放到地上，枕頭旁則放了個裝着塑膠盒子的白色塑膠袋。他隨後曲膝仰躺地上，頭靠上枕頭調整睡姿，同時將隨身的背包放在下腹上方。男子之後側頭仰視對面座位的乘客方向，並未闔眼休息。在15秒影片快近結束時，可見男子下腰有數次輕微上下起伏的動作，未知是否在調整臥姿。

相關影片被上傳至多個社交平台，引起網友熱議，「看就覺得地板不乾淨！不能接受」，亦有人猜測其動機，「玩真心話大冒險輸了？」。另外有網友笑說，「最正宗搭『地』鐵的方式」、「地鐵卧鋪」、「四海為家，滿地是床」。

而其中1則轉載至Facebook群組「香港突發事故報料區」的貼文備受關注，因為有女網友看完影片後留言並上傳照片，指日前在西鐵上疑似遇到同1名男子，對方一樣躺於車廂地板，並從美孚站至元朗站期間一直手放私處「有所動作」，疑似正在手淫。從該照片可見，男子穿著打扮、枕頭、背包均十分相似。不過因有背包遮擋男子下腹，加上只有1張照片，故有網友認為未能判斷該女生所言虛實。

港鐵一名男子自備枕頭躺在車廂地板。圖／擷取自IG mtrsleepers 有女網友看完影片後留言並上傳照片，指日前在西鐵上疑似遇到同1名男子。從該照片可見，男子衣著、鞋款、枕頭、背包均十分相似。圖／擷取自「香港突發事故報料區」FB圖片

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文章授權轉載自《香港01》