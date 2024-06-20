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青春全消逝…女子被關精神病院14年 康復後狠心雙親拒簽名無法出院

香港01／ 撰文：盛昀
廈門一名34歲女子，20歲時因患精神疾病被雙親送入醫院治療，痊癒後卻因父母拒絕簽字而無法出院。示意圖／ingimage
廈門一名34歲女子，20歲時因患精神疾病被雙親送入醫院治療，痊癒後卻因父母拒絕簽字而無法出院。示意圖／ingimage

據《澎湃新聞》報導，福建廈門有一名34歲女子，20歲時因患精神病被父母送入醫院，治癒後因父母拒絕簽字而無法出院，被困多年。今年6月12日，在多個部門協調下，該女子終於出院。

近日有網友發文敘述，廈門有一女子被關在精神病院超過十年。據陸媒《澎湃新聞》報道，知情人介紹，當事人今年34歲，20歲左右發病被父母送入仙岳醫院（精神專科醫院）。

廈門市婦聯人員回應指，當年因女子有輕生傾向，家人便將她送至醫院。院方表示，女子所患精神病為慢性疾病，需要長期管理和治療。

據仙岳醫院的人士介紹，該女子是「非自願」住院類型，所以按照相關規定，需要家屬簽字才能辦理出院。

數年前，女子病情經治療好轉達到出院標準。連年來她本人多次清晰表達過出院訴求，院方也曾多次通知監護人，但因女子父母之間存在家庭矛盾，一直都「拒絕辦理出院手續」。

6月12日，在多個部門的協調之下，女子的姑丈獲得了其父母的授權前來為其辦理出院。據悉，該女子現在由村民組長協助照顧，吃住工作以及人身自由均有保障。

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文章授權轉載自《香港01》

廈門 父母

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