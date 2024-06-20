超噁的！大陸一艘遠洋漁船竟藏了逾1.5萬隻蟑螂

大陸海關總署微信公眾號20日公布一則消息稱，位於山東威海的榮成海關近日在對遠洋漁船「寧泰冷5」輪實施登臨檢疫過程中，發現該船廚房、宿艙等多處場所存在大量「活蜚蠊」（蟑螂）。

海關隨即依法向船企簽發《檢驗檢疫處理通知書》，要求實施燻蒸處理，並對衛生處理過程開展監督，結果共計滅殺蟑螂1.5萬多隻。經鑒定，本次截獲的輸入性蟑螂為「德國小蠊」。

大陸海關總署表示，蟑螂具有極強的適應力、繁殖力，體表或體內可攜帶多種病原體，包括常見的腸道致病菌、病毒、黴菌、寄生蟲蟲卵等，是海關口岸檢疫查驗的重要病媒生物之一。

根據大陸有關規定，入境交通工具發現與人類健康有關的嚙齒動物或者病媒昆蟲的，應當實施消毒、除鼠、除蟲或者其他衛生處理。