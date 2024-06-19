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罕見48公斤重大蛇驚現廣西農戶 吞食羊隻後逗留整晚
廣西有一條重約48公斤的巨蟒，闖入村民家中羊圈吞食羊隻，並長時間逗留，場面十分驚恐。
綜合大陸媒體報導，上周五（6月14日）深夜，廣西大化瑤族自治縣板升鄉升平村的一位村民，在自家的羊圈中遭遇不速之客，發現一條體型龐大的巨蟒，吞食自家羊圈中的羊隻並長時間逗留，似乎在消食。
村民不敢擅自行動，直至翌日早上9時許，巨蟒仍然停留在原地，毫無離去的跡象，村民才決定緊急報警，向當地的消防部門求助。
接獲報警後，當局派員前往處理，經過確認，這條蟒蛇為網紋蟒，其體型龐大，身長超過3米，重量約48公斤，實屬罕見。
因為蟒蛇屬於國家二級保護野生動物，消防部門在進行了緊急處置後，將其安全地移交給林業部門進行後續處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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