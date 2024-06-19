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起色心中計？30歲男研究生花逾31萬治脫髮 抱怨遭洗腦借貸失工作

香港01／ 撰文：安祖娜
30歲的康先生在杭州1間理髮店充值7萬人民幣做理髮療程。（大陸媒體「1818黄金眼」新聞截圖）
30歲的康先生在杭州1間理髮店充值7萬人民幣做理髮療程。（大陸媒體「1818黄金眼」新聞截圖）

高學歷人士一樣中計？大陸1名30歲研究生2020年到杭州理髮，結果「跟進了傳銷組織一樣」、「給你PUA（精神控制），給你洗腦」，他在女店員指示下前後辦網上貸款充值了7萬多人民幣（約312239元台幣，下同），說可改善其脫髮情況，結果他還不了貸款出現徵信問題，現在找不到正職已失業1年。研究生強調自己當時被洗腦，早前看到相關報道和法規才想起要維權，找內媒向理髮店追究。絕大部份人都錯重點，認為事主看起來不似30歲，「他看着像5旬老漢」，看完他和店員聊天紀錄後更認為有內情，「那是正常和理髮店人員聊天麼」，似是色心起才中計。

大陸媒體報道，30歲來自西安的康先生2020年研究生畢業，在杭州找工作時順路理髮，結果像進了傳銷組織，「給你PUA（精神控制），給你洗腦」，服務他的是1名叫「萍萍」的女店員，對方說他很容易脫髮，要做療程，塗一些藥水可解決脫髮問題，當時已付了過千元，又叫他辦充值卡。

直至康先生花光銀行積蓄充值，店方要他辦網貸，最終前後充了7萬元。他指當時萍萍直接拿他手機借錢，強調當時被「洗腦」難以拒絕。康先生找到內媒時頭髮稀疏，他展示和萍萍的聊天紀錄，女方多次提及幫他煮飯，甚至說「今天泡個澡」、「我給你放泡澡水」，經常噓寒問暖，他解釋萍萍平時會在2樓做醫療美容。

康先生因無力還網貸，現時仍欠2至3萬（約89211至133817元台幣），令他的征信出問題，信貸公司又提告，導致他銀行卡被凍結，回西安後長達1年無正職，現時只能做兼職、遊戲代練維生。直至年初看到很多理髮店充值套路，查了有關法規後，才想到要維權。

當時的理髮店已換了名，店長稱自己2021年才接手，並不認識康先生，該名叫萍萍的女店員早已離職結婚生子。康先生指該店已經3度改名，地址一直不變，是常見的理髮店套路，現時儲值卡還有2萬多餘額。店長認為他應找前負責人查詢，容許康先生用餘額在店內消費，但不會退款。康先生對此並不滿意，稱會經政務服務便民熱線作申訴。

網友對其遭遇不表同情，「這種就是白讀書的，研究生被群高中都不一定畢業了的騙了」，而且看過其聊天紀錄認為有內情，「這不就是色字頭上一把刀」、「你看那是正常和理髮店人員聊天麼？這就這麼露骨了，估計還有很多沒法給人看的記錄」、「一句話貪，美色」、「色誘理髮」。

多人更錯重點，認為康先生不像30歲，壞心眼揶揄「他看着像五旬老漢」、「康先生唯一年輕的只有聲音」、「大叔你好」、「現實生活中可能沒有異性對他這樣噓寒問暖」，而且他護髮後脫髮問題也未見改善，「這個髮型有儲值的必要嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 多人 店員 店長 餘額

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