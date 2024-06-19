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「黃黑怪蟲」飛入屋引住戶好奇 網友稱罕見勸放生專家揭真身是

香港01／ 撰文：夏洛特
有網民在家發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）
有網民在家發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）

隨著香港天氣變得炎熱，多區網友也開始發現「蟲蹤」。近日有網友在家中發現1隻背部呈黃黑相間的昆蟲，而蟲的右側觸角破損斷裂。他拍下照片後請網友幫忙辨認，有網友就認出該昆蟲是天牛科昆蟲之一，並指是有台灣天牛三寶之一的「黃紋天牛」，並勸樓主將其放生，「貴東西來，記得督個洞讓他抖氣」、「那隻天牛很漂亮，放生他吧！」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，該昆蟲確為「黃紋天牛」，本來較多見於台灣，近年也可在香港新界區發現。

該網友將照片上傳至Facebook群組「香港滅蟲關注組」，並詢問網友「剛剛飛入家，不知道是什麼昆蟲」。從照片可見，該昆蟲外觀有黃黑色紋路，頭上有長長的觸角，惟其右觸角似乎有部份斷了；至於另外2張照片中，樓主已將該昆蟲放入透明膠盒中。樓主指發現昆蟲時其右觸角已非完整，「飛入嚟發現已經斷了右角」。

照片引起網友熱議，有網友就笑言該昆蟲似是劇集《幪面超人 Zero One》中1款「Rising Hopper」黃黑色造型，並表示「幪面超人來」、「變錯身添」，也有人可惜相中昆蟲斷角，表示「打輸了進你房子避下風頭！」。

有眼利網友就認出該昆蟲為俗稱「黃紋天牛」的天牛科昆蟲，較為少見，並勸樓主將其放生，「貴東西來，記得督個洞讓他抖氣」、「漂亮啊！別整死他，放生或者收養」、「那隻天牛很漂亮，放生他吧！」。亦有網友表示天牛無毒，也不會主動攻擊人，叫樓主不用擔心，「唔使驚，無毒」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，該昆蟲確為「黃紋天牛」，較多見於台灣。雖然黃紋天牛本來並非香港常見昆蟲，惟可能隨貨物流轉，漸於香港出現，新界區會比其他地區較多。「黃紋天牛」一般寄生於樹葉，不會主動攻擊人，也不會吸血，除非被騷擾才會有攻擊行為。

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文章授權轉載自《香港01》

放生 香港 黑色

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