他叫「馬統」幫兒取一名字傳承 以為響亮卻讓兒憂鬱流淚

長輩或家長幫孩子取名字時，除了要注意特殊家族字輩，以及是否通順、好聽外，更要注意有無諧音也很重要，可避免名字成為同學、朋友和同事間的笑柄或被取些不雅綽號。根據大陸媒體「網易」報導，一位大陸網友名叫「馬統」，希望孩子姓名中能沿用「統」字，於是把下一代取名叫「統鈣」，這位父親覺得這名字叫起來很響亮、有霸氣又威風。

不過，自從「統鈣」上學後，開始變得憂鬱，更常哭著回家，這位男網友覺得不對勁，經詢問老師後才知道，每次班上點名點到「馬統鈣」，全班同學就會大笑，因為「馬統鈣」聽起來像是「馬桶蓋」諧音，最後老師乾脆叫他「鈣鈣」就好，雖然也不怎麼好聽。老師婉轉勸家長幫孩子改名，以免造成孩子心中陰影。

其實家長幫忙取名字有時是根據時代背景，過去許多偉人的名字都很簡單或普通，但多數都會取字、號，來取代真實姓名使用。現代年輕人喜歡追求洋派，有些人會幫孩子取英文名字，這樣就可以避免中文諧音的笑話了。

從新聞所附的照片中可見，「馬統鈣」就讀大陸某小學1年3班，而家長姓名分別是「馬統」和「馬蘭花」，全家名字都相當特別。另外有一張醫療單上的姓名也很特殊，名字叫「甄美麗」。可見給孩子取個好名字很重要，取的好朗朗上口，取不好讓人笑話。