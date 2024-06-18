快訊

降雨周四趨緩！一路熱到周末恐飆36度高溫 熱帶系統生成不排除成颱

精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

他叫「馬統」幫兒取一名字傳承 以為響亮卻讓兒憂鬱流淚

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩或家長幫孩子取名字時，除了要注意特殊家族字輩，以及是否通順、好聽外，更要注意有無諧音也很重要，可避免名字成為同學、朋友和同事間的笑柄或被取些不雅綽號。圖擷自「網易」
長輩或家長幫孩子取名字時，除了要注意特殊家族字輩，以及是否通順、好聽外，更要注意有無諧音也很重要，可避免名字成為同學、朋友和同事間的笑柄或被取些不雅綽號。圖擷自「網易」

長輩或家長幫孩子取名字時，除了要注意特殊家族字輩，以及是否通順、好聽外，更要注意有無諧音也很重要，可避免名字成為同學、朋友和同事間的笑柄或被取些不雅綽號。根據大陸媒體「網易」報導，一位大陸網友名叫「馬統」，希望孩子姓名中能沿用「統」字，於是把下一代取名叫「統鈣」，這位父親覺得這名字叫起來很響亮、有霸氣又威風。

不過，自從「統鈣」上學後，開始變得憂鬱，更常哭著回家，這位男網友覺得不對勁，經詢問老師後才知道，每次班上點名點到「馬統鈣」，全班同學就會大笑，因為「馬統鈣」聽起來像是「馬桶蓋」諧音，最後老師乾脆叫他「鈣鈣」就好，雖然也不怎麼好聽。老師婉轉勸家長幫孩子改名，以免造成孩子心中陰影。

其實家長幫忙取名字有時是根據時代背景，過去許多偉人的名字都很簡單或普通，但多數都會取字、號，來取代真實姓名使用。現代年輕人喜歡追求洋派，有些人會幫孩子取英文名字，這樣就可以避免中文諧音的笑話了。

從新聞所附的照片中可見，「馬統鈣」就讀大陸某小學1年3班，而家長姓名分別是「馬統」和「馬蘭花」，全家名字都相當特別。另外有一張醫療單上的姓名也很特殊，名字叫「甄美麗」。可見給孩子取個好名字很重要，取的好朗朗上口，取不好讓人笑話。

名字 憂鬱 馬桶

相關新聞

他叫「馬統」幫兒取一名字傳承 以為響亮卻讓兒憂鬱流淚

長輩或家長幫孩子取名字時，除了要注意特殊家族字輩，以及是否通順、好聽外，更要注意有無諧音也很重要，可避免名字成為同學、朋友和同事間的笑柄或被取些不雅綽號。

小五童搭電梯突下墜「9樓直衝B3」！他做1事自救 網見畫面大讚機靈

現今社會高樓大廈居多，因此不少人出入大樓都需要搭乘電梯。日前有一名小五生搭乘電梯的時候不幸遇到故障，從9樓往下直直落，過程雖然驚險，然而他臨危不亂上演「教科書式自救」，整個過程被監視器畫面錄下並且曝光後，讓不少網友大讚「好機靈」。

尷尬了！雲南一警犬被偷 網友：去狗肉館看看？

據瀟湘晨報等媒體報導，一份「尋狗啟事」近日在大陸網上引發熱議，因為這則啟事要找的狗竟然是雲南德宏瑞麗的一隻警犬，這隻名為...

錢包被拾獲交還...證件與2400元現金原封不動 物主即做這件事積功德

失而復得固然開心，但自己高興之餘又能幫忙他人的話，更是好事成雙。最近1名女子在社交平台分享，指自己上周不小心遺失了錢包，後來竟獲好心人歸還，錢包內的證件和600元（約2400元新台幣）現金全部原封不動

女大生圖書館收男生神秘紙條「以為桃花來了」 打開一看秒社死

原以為將迎來浪漫愛情，沒想到竟是烏龍一場。大陸一名女大生日前在圖書館讀書時，突然收到男同學的紙條，當下她以為即將迎來愛的告白，沒想到打開一看，內容卻讓她當場崩潰，尷尬直呼「太社死了啊！」

遊港被震撼！大陸女乘港鐵驚見1事嚇呆：不敢再來了 惹網友共鳴

來香港旅遊被震撼？有內地女於小紅書發文表示，她日前來港旅遊乘搭港鐵，結果被1樣事情震驚到，直指「香港下次不敢來了」。帖文引來網民熱議，不少人有共鳴感嘆「太對了」；但也有網民反駁「真煩這些又要去，又吐槽地方的人」、「我不懂你們，去之前不攻略嗎？吐槽香港是成為你們流量密碼了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。