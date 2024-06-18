小五童搭電梯突下墜「9樓直衝B3」！他做1事自救 網見畫面大讚機靈

現今社會高樓大廈居多，因此不少人出入大樓都需要搭乘電梯。日前有一名小五生搭乘電梯的時候不幸遇到故障，從9樓往下直直落，過程雖然驚險，然而他臨危不亂上演「教科書式自救」，整個過程被監視器畫面錄下並且曝光後，讓不少網友大讚「好機靈」。

根據陸媒報導，本月11日重慶一名小學五年級的男孩回家途中突然遇到電梯下墜，情急之下馬上按住緊急呼叫鈴，並按下每個樓層的按鈕，接著抓住電梯內的扶手半蹲，冷靜進行危機處理的過程都被監視器錄下。事後，男童母親受訪時表示，當天電梯裡原本還有一位叔叔，叔叔到9樓離開電梯的時候，就只剩下男童一人。

隨後，在電梯關門的那一瞬間，顯示螢幕突然故障，「電梯就直接往下掉」。男童立馬按下緊急呼叫鈴，接著按了每個樓層的按鈕，再拉住扶手做半蹲的姿勢。男童當下也許有點驚慌，但還是度過驚險的時刻。男童母親表示，兒子平時喜歡看紀錄片，因此事故發生時，能將平常所學知識派上用場。最後電梯停在地下三樓，男童走出電梯後，還不忘提醒要進入電梯的民眾說電梯壞了、不要進去使用。

網友們看到這段影片後，紛紛留言表示「很冷靜，也很機智」、「很棒的小朋友，必成大器」、「這孩子以後能成大事者，遇事不慌，沉著冷靜」、「父母教育得很棒」。