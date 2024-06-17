女大生圖書館收男生神秘紙條「以為桃花來了」 打開一看秒社死

原以為將迎來浪漫愛情，沒想到竟是烏龍一場。大陸一名女大生日前在圖書館讀書時，突然收到男同學的紙條，當下她以為即將迎來愛的告白，沒想到打開一看，內容卻讓她當場崩潰，尷尬直呼「太社死了啊！」

微博帳號「快樂儲存所」日前發布一則讓當事人哭笑不得的事件，一名女大生分享，當天她到圖書館後，找了個靠窗位置坐了下來，過了半小時，對面男同學起身打算離開，不過在走之前朝她丟了個紙條，讓自認「還有點小姿色」的她頓時心花怒放，以為是桃花來了。

然而事情並不如她想像那般，女大開心地打開寫著「同學妳好冒昧了」的紙條，內容卻令她當場社死。男同學先是稱讚女學生的外貌、穿搭非常出眾，本想直接離開，不過後來覺得還是提醒一下比較好，他表示，「美女，妳的腳稍微有點味道，可能是腳氣吧，因為我室友也是很愛乾淨，就是有點腳氣，然後有點腳臭。雖然可能有點冒昧，但是我真的沒有什麼惡意」。

紙條內容讓女學生看完崩潰直喊，還以為桃花來了，結果竟是在說腳臭，「我一個04（20歲）女大生太社死了啊」。對此，網友們紛紛笑稱，「確實冒昧」、「叫妳穿鞋呢」、「為了說『妳腳臭』三字，真是起承轉合，鋪墊了六行」。還有人表示，「雖然看著挺氣人的，但是只能自己注意吧」、「可能鞋子品質太差又踩了髒水」，「趁年輕腳氣不要拖，不然可能會壞腳」。