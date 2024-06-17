快訊

第10位加盟道奇台灣球員！柯敬賢披上91號球衣 目標4年內上大聯盟和大谷同場

寧可賣屋求去 為何這兩個時間點是大學教師離職高峰？

罷免高虹安生變 協助收件書店突發聲明結束連署作業合作

伴娘收長輩紅包打開驚見「冥鈔」？ 網曝1原因勸報警

香港01／ 夏洛特
一名大陸女子擔任伴娘時收到長輩的紅包，打開後驚見一張印著「天地銀行」的紅色鈔票，讓她懷疑是否為冥鈔。（「快樂儲存所」微博圖片）
一名大陸女子擔任伴娘時收到長輩的紅包，打開後驚見一張印著「天地銀行」的紅色鈔票，讓她懷疑是否為冥鈔。（「快樂儲存所」微博圖片）

在大喜日子用冥鈔包紅包，是奇怪「習俗」、動機歹毒，還是另有原因？有大陸女子在微博發文，訴說擔任朋友的伴娘，收到新郎長輩以「習俗」名義給的紅包，但她打開後見到2張百元紙幣，但驚見其中1張竟是「天地銀行」字樣的紅色冥鈔！然而，該冥鈔與另1張人民幣真鈔極其相似，故有網民懷疑是偽鈔，認為長輩也可能是受害人，誤包「冥鈔紅包」而不自知，因而勸女生報警，「這個和真的也太像了」。

翻查資料，大陸許多冥鈔的確是以「天地銀行」名義印製，過去更有以不同國家或地區貨幣作藍本，當中包括人民幣、港幣和美元等，然而為避免市民認錯，人民銀行於2019年就「人民幣圖樣使用管理辦法」提出進行修訂，嚴格禁止在冥鈔上使用人民幣樣式。

大陸網友「快樂儲存所」於微博以「婚禮收到冥鈔，我是什麼大冤種」為題發文分享該名伴娘的遭遇。博主指該女生早前替朋友做伴娘，在婚禮當日陪同新娘前往新郎家，收到新郎長輩給的紅包，便隨手放進包包中，「說是習俗，我就收下放包包裏了」。在新郎家期間，她的包包一直在視線範圍內，之後她陪新娘返回酒店換上婚紗去婚禮現場，就將包包放在酒店房間，期間一直沒有人碰過她的包包。

婚禮結束後，該女生回家收拾並打開紅包，從中拿出2張「紅色紙鈔」，驚訝發現其中1張鈔票上面的銀行名稱寫上「天地銀行」，疑是冥鈔。從照片可見，該冥鈔與另1張百元人民幣紙鈔設計相近，顏色相仿，第一眼看來真的會混淆。

女生堅信婚禮期間不會有人對紅包動手腳，也不存在他人替換鈔票的可能。不過卻不知道為何紅包中會出現這張奇怪的冥鈔，也不知是否要當沒事發生，還是主動詢問。

貼文引起熱烈討論，有部份網友指該冥鈔與人民幣款式相似，故懷疑是偽鈔，建議伴娘報警，「這個和真的也太像了」。大陸市面過去有大量樣版設計和人民幣真鈔相若的「天地銀行冥鈔」，故不少人相信相關長者錯認紙鈔，並建議伴娘向新娘查詢，「肯定要直接問啊，這不止是晦氣的問題了，還嚴重不尊重人」、「這什麼習俗啊」、「長輩年紀大點可能是真沒認出來，所以還是得問問清楚是什麽情況」。

翻查資料，在淘寶平台可以見到大量「天地銀行冥鈔」發售，而過去部份冥鈔的樣式，與人民幣、港幣或美元真鈔的樣式極其相似，當時也有網友表示會認錯，「清明前後總能撿到（冥鈔），害人白高興一場」。為此，人民銀行於2019年已就「人民幣圖樣使用管理辦法」提出進行修訂，嚴格禁止在冥鈔上使用人民幣樣式。

現時大陸的冥鈔商品已不可再以人民幣樣式作樣辦印製，而根據《中國人民銀行法》第44條規定，在宣傳品、出版物或其他商品上非法使用人民幣圖樣的，中國人民銀行應當責令改正，並銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處以5萬元人民幣（約5.3萬港元）以下罰款。

延伸閱讀：

尷尬！親戚派利市　港女拆開利市驚見真身極崩潰：好似俾雷劈咁…

我爸的利市呢？情侶打架片曝光　男子斥女友私吞利市錢口角變動武

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

伴娘收長輩紅包打開驚見「冥鈔」？ 網曝1原因勸報警

在大喜日子用冥鈔包紅包，是奇怪「習俗」、動機歹毒，還是另有原因？有大陸女子在微博發文，訴說擔任朋友的伴娘，收到新郎長輩以「習俗」名…

搭臥鋪火車遇裸男？女乘客見他「脫光亂叫」1招取證 網怒：應該當場開直播

乘客郭女士反映，她日前搭乘臥鋪火車時，一名男子深夜在鋪位上脫光衣服面對著自己裸睡，期間還不斷弄出聲音吸引人注意。郭女士打...

她端午節入住五星飯店泡澡慘被看光！員工「為送粽子」突開門入房 業者理由令人傻眼

飯店服務水準影響旅客體驗。大陸有名女網友在網上爆料，指她在端午節時入住大陸1間五星級飯店，當她和小孩在浴室泡澡時，飯店女職員為了送粽子，竟突然開門進入房內，當場看到正在泡澡的她。該女網友狂轟指離譜事件不止這宗，翌日一家人出門回飯店後，即發現她的私人物品有被移動的痕跡，查問下得知飯店職員再次擅自進房，令她大感不滿，「客人的隱私不用尊重的嗎？」。飯店方面則回應，力撐職員的舉動符合飯店的標準管理流程。

公車活春宮？阿伯車尾跨坐年輕妹子狂搖身體 網友見異樣急喊報警

在公車尾座就以為沒人看到？本週四（ 13日）網上流傳影片，拍到公車上層尾座有伯伯疑跨坐在乘客身上，雙方面對面，而伯伯下半身像有所動作，身體前後晃動狂搖，網友懷疑正上演「活春宮」，更認為被伯伯「爬著」的乘客看似很年輕，甚至可能未成年，而前方乘客似乎沒有察覺後方有異樣。

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

17歲的江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業學生姜萍以第12名成績，從眾多全球頂尖大學的競爭者中脫穎而出，進入2024阿里巴...

重慶女行員拍視頻表白已婚副行長 夫也在工作群組裡

網傳重慶農商行一名已婚女職員拍視頻表白已婚行長，未料，這段告白影片竟被轉發至工作管理群組，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。