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她端午節入住五星飯店泡澡慘被看光！員工「為送粽子」突開門入房 業者理由令人傻眼

香港01／ 撰文：喬納森
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

飯店服務水準影響旅客體驗。大陸有名女網友在網上爆料，指她在端午節時入住大陸1間五星級飯店，當她和小孩在浴室泡澡時，飯店女職員為了送粽子，竟突然開門進入房內，當場看到正在泡澡的她。該女網友狂轟指離譜事件不止這宗，翌日一家人出門回飯店後，即發現她的私人物品有被移動的痕跡，查問下得知飯店職員再次擅自進房，令她大感不滿，「客人的隱私不用尊重的嗎？」。飯店方面則回應，力撐職員的舉動符合飯店的標準管理流程。

綜合大陸媒體報導，張姓女子日前在網上爆料，指6月8日為了替家人慶祝生日，與丈夫及孩子入住1間五星級飯店。張女指當晚她與孩子正在浴缸泡澡，此時卻有飯店女職員因為要贈送粽子給她，突然打開房門，當場目擊張女與孩子泡澡一幕，嚇了她一跳。

張女指出，經了解後才知原來女職員在進房前是有先敲門，但無人應門才直接進入房間。雖然張女當時覺得尷尬及不滿，但因她自知沒聽到敲門聲及沒按下「請勿打擾」按鈕，因此沒有責難飯店。

可是，張女指離譜事件不止這宗，翌日全家外出到中午才返回房間，進房後卻發現自己的私人物品有被移動的痕跡，但房間卻沒有打掃過，因此她立刻致電櫃台查問。櫃台指確實有職員進入其房間，為了收集張女需要乾洗的衣服。

這讓張女感到相當不滿，因當天她已經要退房，照理不會有需要乾洗衣服的需求。此外，職員不是為了整理房間而進入，而是進來挪動了一下她的私人物品便離開。令她感到不滿，「客人的隱私不用尊重的嗎？」。

飯店方卻表示，職員2次進入房間都是飯店的標準管理流程，對於張女指有人動過客人東西，飯店能保證每個客房服務人員都具備無犯罪證明，且是多年的老員工，最重要的是張女並未丟失物品，不過飯店願意賠償張女下午茶及早餐券。不過最終張女並沒有接受，因她對飯店職員的行為感到相當不滿。

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文章授權轉載自《香港01》

端午節 飯店

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