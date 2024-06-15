公車活春宮？阿伯車尾跨坐年輕妹子狂搖身體 網友見異樣急喊報警

在公車尾座就以為沒人看到？本週四（ 13日）網上流傳影片，拍到公車上層尾座有伯伯疑跨坐在乘客身上，雙方面對面，而伯伯下半身像有所動作，身體前後晃動狂搖，網友懷疑正上演「活春宮」，更認為被伯伯「爬著」的乘客看似很年輕，甚至可能未成年，而前方乘客似乎沒有察覺後方有異樣。

有留言指大家可能想太多，「伯伯只是抱著人家」，但更多人直斥伯伯疑做出猥褻行為，嘲笑他「很急」，認為應該報警。不過，亦有別人認出該影片在多年前已流傳，而翻查網上資料，2021年已有網友上傳過同一段影片。

今天下午有網友在網路上傳片段，形容「伯伯巴士車震」，影片從公車外部拍攝，看到2人在公車上層尾座面對面，看起來很怪異，身穿藍色格子短袖襯衫的伯伯，疑跨坐在另1名乘客身上，手抓住對方肩膀，下半身疑有所動作，身體前後晃動狂搖，一度緊張到「擒抱」在對方身上。而伯伯面前的乘客手部貼在伯伯胸前，片段只拍到2人上半身，而2人相隔1排座位前已有乘客，但似乎沒人發現後方有異樣。

片段讓網友聯想到「活春宮」情節，「車上好像真的沒人看後面」、「阿伯很急 」，片段其實只拍到2人的上半身，有人指「沒事，伯伯只是抱著人家」、「幫忙扣回安全帶」。不過，許多網友關注伯伯對面的乘客身份，質疑「樣子那麼像小朋友」，但也有人認為是年輕女子或外傭，呼籲拍片者報警，讓警方查明真相。

眼利網友發現該影片其實早年已在網上流傳，「記得這張圖好久了」、「怎麼這麼多人沒看過」。翻查網上資料，同一片段早於2021年已有人上傳至社群平台。有網友提醒，在公車上做出猥褻行為即屬犯法，而發布相關影片亦有刑責，故最好都是向警方提供資料並舉報。

《刑事罪行條例》（第200章）第148條訂明，任何人無合法許可權或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1000元（約新台幣4141元）及監禁6個月。根據《及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元（約新台幣414萬元）及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》