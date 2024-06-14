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畫面曝光／撐傘男子車站前遇雷擊：擊中後倒地 現場爆大量火光

香港01／ 撰文：許祺安
韶關市民在自家陽台拍到的閃電。（上觀新聞）
韶關市民在自家陽台拍到的閃電。（上觀新聞）

6月13日一段雷擊影片廣傳。據了解，拍攝地點是遼寧省錦州北站火車站廣場，兩名疑似旅客打著雨傘走在廣場上，隨著一道強光之後，雷電擊中雨傘並迸發出火星，被雷電擊中的兩人瞬間倒地。

6月14日遼寧省錦州市太和區應急管理局通報稱，19時15分，錦州北站廣場，接站群眾孫某某（男，30歲）被雷電擊中。事件發生後，孫某某被緊急送醫，目前正在住院接受治療，無生命危險。另一名同行者李某被孫某某撞倒，僅表皮擦傷。

據了解，6月13日16時48分，錦州市氣象台曾發布雷雨大風黃色預警訊號稱，「預計未來4到6小時，錦州市區及渤海北部海域將出現較強雷雨大風天氣，平均風力可達8級以上，陣風風力可達10級以上，同時可能伴有冰雹、短時強降水等強對流天氣，請做好防雷工作，注意防範大風對戶外及水上作業帶來的不利影響。」

2024年以來因雷電引發的事故

今年以來已有多起因為雷電引發的事故。5月25日16時13分，黃山風景區接電話報警，「飛來石區域突發雷擊，有遊客受傷。經初步調查，突發雷電擊中飛來石周邊護欄等，造成碎石飛濺擊傷附近部分遊客。」

5月18日，在北京市懷柔區雁棲鎮西柵子村，3名大學生夜爬未開放的箭扣野長城後露營夜宿。19日清晨，3人被雷電擊中，2人被擊中後受輕微挫傷，另外一人被擊中後暈倒，傷勢較重。後經消防救援人員和120急救人員合力轉移到山下，送往醫院救治。

4月4日，有網友發文稱，廣東韶關樂昌市7名村民在拜山（掃墓）時遭遇雷擊。5日下午，樂昌市有關部門工作人員證實確有此事發生，遭遇雷擊的7名村民均受傷，其中1人受傷較嚴重，其他人受輕微傷，目前情況穩定。

3月29日，海南瓊海，一男子在瓊海中原服務區內被雷電擊倒。CCTV顯示，一名身穿白色T恤、中褲的男子從視訊中由左往右小跑，當他跑到一棵大樹下時，突然一道閃電閃過，隨後男子倒在地上。事發後，120救護車趕到現場，將男子送往醫院進行進一步搶救。據瞭解，該男子送醫後未能搶救過來，不幸身亡。

《南方日報》報道，夏季是雷電高發季節，戶外遭遇雷電應立即尋找裝有避雷針的建築物或鋼筋混凝土建築物躲避。

此外也要注意，不要在河流、湖泊等水域附近逗留；不要靠近高壓電線、路燈、廣告牌等；不要躲在公園裡的簡易建築物內；不要使用手機，不要在空曠地帶打傘；不要把釣魚竿、球拍等物品扛在肩上；不要躺在地面上，地面的電流可能會傳導到人的身體。

在大樹下躲避也是錯誤的。如果雷電擊中高大的樹木，電流就會順著樹幹、樹枝、樹葉通過人體匯入地面，使人體成為導電體而被電擊。

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文章授權轉載自《香港01》

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