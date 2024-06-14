大陸夫妻遊港！吃碗麵152元嫌貴：消費觀崩塌了！　阿Q精神來安慰

在工資差額及港幣與美元掛勾而匯率高漲影響下，香港物價對遊客來說普遍高漲，大陸一對95後夫妻旅遊網紅近日遊港，從酒店、食物、飲品和交通費等各方面，討論香港物價，認為有昂貴和便宜之分，普通牛肉麵1碗售價50元（約200元新台幣），「1天啥也不做，吃3碗麵就150元（約600元新台幣）了」，部份漢堡「可能就是杭州2倍的價格吧」，但笑言有辦法將所有物價合理化，「把所有的物價都除以2就可以了」，38元（約152元新台幣）麵加5元（約20元新台幣）汽水，除以2就會覺得合理，「必須要有這樣的阿Q精神，欺騙一下自己」。

他們認為香港部份商品價錢公道，例如在尖沙咀租酒店，1晚600多元（約2400元新台幣），而且免費升級，房間大約66平方米，開到行李箱，甚至靠近港鐵站；而超市售賣的肉類、水果和飲品，部份價錢合理，他們更買了2個葡萄柚返回酒店品嚐。

網友留言普遍讚賞該對夫婦觀點公道，指「很欣賞2位的視頻，能對香港客觀的表達」、「歡迎來到香港！希望玩得愉快的」、「香港餐廳有貴亦有平價，服務也是成正比，做好功課自己選擇就是」、「老實講，38元（約152元新台幣）已經好平價」、「今日香港生活指數是過高」。

該對95後夫妻旅遊網紅近日首次遊港，在YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」上載片段，長約8分鐘，首先評論酒店房間，位於尖沙咀，距離港鐵站不遠，靜中帶旺，沒有聽到噪音，1晚600多元（約200元新台幣），而且獲得免費升級，面積估計20多坪，大約66平方米，人妻高呼「遠遠超出我的心理預期」。只見房間不但有辦公台，而且浴室乾濕分離，他們甚至打開到行李箱，笑言「（入住）這酒店賺到了啊」。

他們更指本身乘搭機場快綫到市區，「1個人是要60元（約240元新台幣）」，雖然已經有折扣，但都認為票價太貴，感覺傾向負面，「但是現在住的這個房間，整個人心情很愉悅」，酒店性價比令她暫時忘卻高昂車資。

隨後他們討論用膳事宜，沿途留意餐廳價格，慨嘆「雞肉堡、牛肉堡可能就是杭州2倍的價格吧」，他們先後前往麥當勞和多間麵店，人夫認為中港兩地麥當勞食物質素差不多，「不過價格確實比杭州貴一點，1個套餐普通的漢堡薯條可能要46元（約184元新台幣），國內的話我覺得30元（約120元新台幣）應該夠了」。

人妻更指，普通牛肉麵售價50元（約200元新台幣），「1天啥也不做，吃3碗面就150元（約600元新台幣）了」。他們其後前往尖沙咀1間著名麵店用膳，她更分享1招，「在香港吃東西，只要提前先做一步，那你就會基本上覺得所有的物價都合理」，將所有的物價除以2，眼前麵條38元（約152元新台幣），加上5元（約20元新台幣）汽水，一旦除2「就覺得，哇，很划算」，人妻笑言「有的時候你必須要有這樣的阿Q精神，欺騙一下自己」。

他們之後前往超市，清水（桶裝水）售價4元（約16元新台幣），3枝菊花茶總共18元（約72元新台幣），雞中翅30元（約120元新台幣），1包生菜6.5元（約26元新台幣），1個火龍果5元（約20元新台幣），都認為上述食材和飲料價錢合理，但2盒雞蛋43元（約172元新台幣）「比國內貴1倍差不多」，3根黃瓜16元（約64元新台幣），「黃瓜那麼貴啊」，雞腿34元（約136元新台幣），同樣昂貴，他們最後購買2個葡萄柚返回酒店房間品嚐。

人妻笑言「香港人真牛逼，這物價待的下去」、「這裡不愧就是全中國最貴的地方」、「走在香港的街上，聞到都是金錢的味道」，估計港人月薪多少才能應付到當地物價。

不過，在另一條影片中，他們也發現香港有不少道地美食，除了在廟街買了美味糕點外，更開心地買了兩餸飯，大讚「超實惠，2個菜，然後加1碗湯，27塊錢（人民幣）（約108元新台幣）」。

多名網友留言指「香港最抵食就是兩餸飯」、「香港物價實在有些貴，感謝你們倆到香港一遊」、「多走走郊區，感受香港的另一面」、「旺角、尖沙咀、灣仔、北角同中環都好貴」、「尖沙咀38元（約152元新台幣）一餐，其實好抵」。

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文章授權轉載自《香港01》