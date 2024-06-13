老夫婦遭「乾女兒」騙3600萬失房產 親子女報警兩老卻求情：她是好人

信乾女兒都不信親生子女？上海1對年老夫婦對「乾女兒」無限信任，遭對方以辦醫療保險為由，騙走金錢並將養老房抵押，合共約800萬人民幣（約3616萬新台幣）。老夫婦的親生子女知道後，連續進行5場民事訴訟想追討款項，其後更報警求助。豈料老夫婦竟像被洗腦一樣，仍然對乾女兒無限愛惜，更替她求情稱「她是好人」。而乾女兒耍無賴稱「我就是詐騙犯」，更張狂地表示「兩個老人活到現在，是我貢獻最大！」。

警方經調查後，證實「800萬元醫療保險」根本是虛構，乾女兒因涉嫌詐騙罪，被當地人民檢察院依法批准逮捕，但有關款項與房產恐怕都難以討回，兩老痛失養老房，陷入悲慘狀況。

綜合大陸媒體報導，上海市徐匯區1對姓顧的老夫婦，年近百歲育有7名子女，本是兒孫滿堂應頤養天年，但竟被「乾女兒」騙取財物。顧氏夫婦與乾女兒褚青（化名）相識逾廿載，曾一起合作創業，兩老把禇青當小女兒一樣愛惜。豈料褚青的真面目竟是「詐騙犯」，聲稱替兩老辦理價值800萬人民幣（約3616萬新台幣）的「醫療保險」，稱款項只是代存在銀行，「可退保、還有利息」，讓全家都有醫療保險，可以找最好的專家來看病。兩老對禇青的說話深信不疑，認為這是極具吸引力的「方案」，讓她先拿走一筆借款，再抵押兩老的養老房，捲去合共約800萬人民幣（約3616萬新台幣）。

由於800萬人民幣（約3616萬新台幣）是一筆大數目，兩老一時間拿不出來，只好向親生子女借錢，還聲稱會動用人脈解決款項問題。褚青更向兩老表示，自己的公司已跟該銀行深入合作，可得到很多醫療資源。其後，兩老的確有過一些質量不高醫療待遇，但礙於兩老面子，加上也沒什麽損失，子女便沒多理會。

直至2021年，子女才發現，原來顧父早已於2018年底悄悄地將居住的房屋過戶給了褚青，而且有地產中介上門，聲稱該房子要賣了。追問之下，顧父才坦言已將房屋交由褚青抵押貸款，連同之前子女的借款，合共約800萬人民幣（約3616萬新台幣），已全部投入了醫療保險。

子女們察覺不妥，要求褚青盡快退保，並取回該筆款項，及將房屋贖回重新過戶給兩老。褚青當時承諾3個月內完成，更當面簽下了借據及聲明。豈料3個月後，褚青竟把房子再按給了另外2人，而該醫療保險根本就不存在。更離譜的是，當初聲稱存款的銀行，竟是褚青名下的公司。

顧氏夫婦的子女們連續打了5場官司，禇青敗訴後卻已無財產可供執行，反而承認自己是騙子，子女們最終報警。

據報兩老仍對褚青深信不疑，顧父更在子女報警後，直接致電派出所，對褚青滿口稱讚，表示，「這個人又老實、又善良、又是孝順，真的是一個老好人，沒有什麼（騙），這樁事的引起（原因）也是她給我辦醫療保險」。但警方調查後，已掌握褚青捏造醫療保險的證據，徐匯區人民檢察院亦以涉嫌詐騙罪批准逮捕褚青。褚青辯稱，認為自己為兩老提供了優質醫療服務，更聲稱：「兩個老人活到現在，我貢獻最大。」

事件惹來網友熱烈討論，許多人表示老人家墮入騙局後，寧可相信騙徒，也不願相信自己被騙，「自己有7個子女，偏偏就是相信1個外人」；有人則認為可能是兩人與親生子女關係較疏離，才會誤信乾女兒，不過也有人認為乾女兒利用兩老的信任，手段高明才能騙得對方連房子都奉上。

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