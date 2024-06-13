男子潛水偶遇11個神秘密封罈 網友籲：別打開

山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。

據《瀟湘晨報》報導，山東煙台的由先生是一名潛水教練，兼公益應急救援隊隊員，平時會協助處理海上突發情況，也會去清理海洋垃圾。

周二（11日），由先生潛入海中幫一艘船固定船錨時，發現海底竟有11個神秘的密封罈。他表示，罈的所在地屬於淺水區，退潮的時候水位會大幅度下降，考慮到罈極有可能顯露出來，嚇到晚上在附近潛水的新手，所以「轉移到了深水區安置，沒有破壞」。

密封罈的用途引發了網友五花八門的猜想，不過有網友提出，這種罈一般用於祈福，扔到江海中祈禱來年風調雨順，「我還以為是骨灰罈」、「別打開，被封都是有原因的」、「初看感覺像海葬用的罈子，具體還不清楚」、「供養龍王的寶瓶，祈禱國泰民安風調雨順的」、「別動啊，那是明年出口韓國的老罈酸菜」。 山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。圖／瀟湘晨報

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文章授權轉載自《香港01》