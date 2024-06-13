快訊

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

沒有規則的競賽：阿富汗殺戮的歷史悲劇為何重演

男子潛水偶遇11個神秘密封罈 網友籲：別打開

香港01／ 撰文／孫聖然
山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。圖／ingimage
山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。圖／ingimage

山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。

據《瀟湘晨報》報導，山東煙台的由先生是一名潛水教練，兼公益應急救援隊隊員，平時會協助處理海上突發情況，也會去清理海洋垃圾。

周二（11日），由先生潛入海中幫一艘船固定船錨時，發現海底竟有11個神秘的密封罈。他表示，罈的所在地屬於淺水區，退潮的時候水位會大幅度下降，考慮到罈極有可能顯露出來，嚇到晚上在附近潛水的新手，所以「轉移到了深水區安置，沒有破壞」。

密封罈的用途引發了網友五花八門的猜想，不過有網友提出，這種罈一般用於祈福，扔到江海中祈禱來年風調雨順，「我還以為是骨灰罈」、「別打開，被封都是有原因的」、「初看感覺像海葬用的罈子，具體還不清楚」、「供養龍王的寶瓶，祈禱國泰民安風調雨順的」、「別動啊，那是明年出口韓國的老罈酸菜」。

山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。圖／瀟湘晨報
山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。圖／瀟湘晨報

延伸閱讀：

世預賽｢助｣國足晉級　新加坡旅遊搜索漲5倍　門將：謝謝CHINA！

河南惡犬咬傷6人包括兒童　狗主身份待查　官方：傷人狗隻已處置

文章授權轉載自《香港01》

潛水員

延伸閱讀

供水形勢不容樂觀 河南一縣已57天無有效降雨

熱又旱 河北中南部等地最高溫恐逾40℃ 山東農民跪地祈雨

山東臨沂3老翁瞞家人 開三輪車爬泰山回程還撿一車廢品

張信哲唱一半…蚊子入口吞肚！超驚人吞蟲史曝光

相關新聞

男子潛水偶遇11個神秘密封罈 網友籲：別打開

山東煙台一名男子日前潛水時，在海底發現11個神秘的密封罈。罈的用途引發眾人猜測，有網友懷疑其中「裝有骨灰」，亦有網友表示是用於祈福。

詐騙集團冒充警察...機智保母一原因識破 成功保住老闆3600萬存款

大陸詐騙案猖獗，近日更出現仿冒警察的詐騙案。杭州西湖有一對王姓夫妻日前接到一個視訊通話，對方身穿「警服」，手拿「警官證」，自稱是浙江網管局的人，更報岀王大伯家的地址電話等資料，「假警察」稱，王大伯的身

百萬Up主申典啟西班牙遭種族歧視...掌摑兼大聲質問還擊 網友：幹得漂亮

一名微博擁有過百萬粉絲的大陸Up主（上傳影片的人），在西班牙第三大城市華倫西亞（Valencia，又譯瓦倫西亞）搭乘地鐵，期間疑似遭遇種族歧視，但他並未忍氣吞聲，而是掌摑對方一巴掌。相關事件引發廣泛關

早餐都有Omakase？跑馬地茶餐廳推132元無菜單料理早餐 原來吃這個

近年香港潮興食Omakase(日本廚師發辦)，即由廚師決定用餐的菜單，而有網友近日在社交平台發貼文，指發現跑馬地一間茶餐廳推出$33（約132元新台幣）的廚師發辧早餐，惹來網友熱議。

失散33年！夫婦被告知兒子早產夭折 尋親成功揭「離奇復活」真相

大團圓結局好感人！大陸夫婦33年前生下1名男嬰，獲醫生告知男嬰出生後夭折，夫婦甚至連孩子最後一面也沒見。直至今年4月夫婦意外得知，來自天津33歲男子原來就是當年那個「夭折孩子」，讓夫婦十分激動，後來他們揭發這場「離奇復活」，竟是接生醫生在背後「搞鬼」。

躺平有功！女子西湖跌落水教科書式自救 教練：不會游泳也可以

近日，西湖有一白衣女子不慎落水之後冷靜「躺平」，仰面漂浮在湖面上等待救援，當地救生員也在3分鐘內趕到現場將其打撈上岸。據悉，女子落水的水域約有2米深。專業潛水教練建議，若不慎落水且不會游泳也可以像她一樣仰面漂浮以等待救援。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。