詐騙集團冒充警察...機智保母一原因識破 成功保住老闆3600萬存款

大陸詐騙案猖獗，近日更出現仿冒警察的詐騙案。杭州西湖有一對王姓夫妻日前接到一個視訊通話，對方身穿「警服」，手拿「警官證」，自稱是浙江網管局的人，更報岀王大伯家的地址電話等資料，「假警察」稱，王大伯的身份被盜用了，「假警察」要求王大伯在當天下午1點前趕到網監局配合調查，否則將會被凍結所有電話卡。

當時在客廳打掃的保母李阿姨一聽就覺得不對勁，她提出了疑問，「他（假警察）說自己是浙江網監局的，怎麼講話有廣東口音呢？」，看著王大伯屢勸不聽，李阿姨趕緊打電話給王大伯的兒子，王大伯的兒子也支持李阿姨報警，最終成功阻止王大伯受騙。警察稱，如果不是李阿姨，「他們夫妻倆900多萬人民幣（約3600萬元新台幣）的理財帳戶都要被騙光了」，王大伯夫婦也給了李阿姨5000元（約20000元新台幣）感謝她的熱心和機警。

6月9日上午10點多，王大伯接到一個FaceTime電話，顯示為「浙江網監局」，對方說他們調查發現王大伯在北京辦了一張電話卡，傳送大量違法資訊，涉嫌犯罪，還報出了王大伯身份資訊、家庭住址和銀行卡號。

王大伯想起自己曾和老伴在3月去外省旅遊過，但沒去過北京，更沒辦過什麼電話卡。「假警察」說，「那你被詐騙團夥冒用身份了」，他要求，讓王大伯在當天下午1點前趕到杭州市網監局配合調查，否則將會被凍結所有電話卡。

這時在一旁做事的李阿姨已經心生懷疑，多次提出疑問，「他們怎麼有廣東口音？」、「網路警察現在怎麼建微信群辦案了？不會是冒充的吧？」，不過都被王大伯制止了。

「假警察」看到被懷疑，還罵王大伯「怎麼還有外人在？」，接著「假警察」提出，讓王大伯夫婦趕緊帶上筆、紙、充電器找「一個安全、安靜的地方」，接受調查。

李女士心裡十分著急，便給王大伯在國外的兒子打電話，「你最近和爸爸轉過賬嗎？有個網監局打電話來調查，我覺得可能是假的，我想去報警。」

王大伯兒子回應稱，「阿姨，你去報警，我支援你，要是爸爸罵你，你別怕」，接著，李女士給社區警察陳警官打電話，陳警官一聽就說，「這肯定是詐騙，我們馬上來！你先去讓他們把電話掛了！」

李女士立刻衝進王大伯夫婦的臥室，「這是詐騙！你把電話掛了！我已經報警了！警察很快就要上門來了」，王大伯卻不理李女士，更罵她，「你出去！不要妨礙人家，人家還在調查！」

李女士著急地喊，「老闆，你就是明天叫我辭職，我也要說，你今天必須把電話掛了！」，王大伯妻子看看李女士，走過去，把網線插頭拔了，王大伯無法上網，視訊通話斷了。

不久後，西湖玉泉派出所警察和社區工作人員都趕到了，「李阿姨說得沒錯，老王，這就是冒充公檢法詐騙。」

派出所警察趕到後，聽完王大伯說的經過，「現在詐騙團夥利用這個FaceTime功能冒充公檢法詐騙，什麼做筆錄、調查，是給你們『洗腦』把你們套進去，目的就是讓你們轉賬。」

王大伯說，他們接到過小區群裡的派出所發的反詐資訊，但總覺得自己不會被騙，就沒關心。他表示，「視訊通話裡面的『警察』說要跟我做筆錄，視訊裡他給我看過『警官』證，還穿著『警服』，背景像在審訊室裡一樣」，他才會因此上當。

警察檢查了王大伯夫婦倆手機，把可疑軟體關了，夫婦倆手機銀行理財帳戶共有900多萬元（約3600多萬元新台幣），警察因此讚揚李阿姨，「真的好險啊！幸虧你們家保母及時反映，不然這些養老錢恐怕也難保了。」

據了解，李女士今年50多歲，衢州龍遊人，在杭州30多年了，19歲時，她一個人來杭州打拚，剛開始在一家服裝店幫人賣衣服，做了十多年。後來去了一家超市做客服，2013年，她去了一家餐廳做收銀員。餐廳是王大伯夫婦倆開的，李女士和王大伯一家由此結緣，「對我們很好，我們和家人一樣。」

四五年前，王大伯夫婦年邁，關了餐廳，過起了退休生活。王大嬸身體不好，李女士就去照顧她，平時幫老兩口做做飯、料理家務。

李女士稱，自己當時很擔心，怕王大伯夫婦辛辛苦苦賺的錢被騙走了。李女士說，事情過後，東家王大伯夫婦跟她道歉了，為了感謝她，還給她發了5000元（約20000元新台幣）的獎金。

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文章授權轉載自《香港01》