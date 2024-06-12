百萬Up主申典啟西班牙遭種族歧視...掌摑兼大聲質問還擊 網友：幹得漂亮

一名微博擁有過百萬粉絲的大陸Up主（上傳影片的人），在西班牙第三大城市華倫西亞（Valencia，又譯瓦倫西亞）搭乘地鐵，期間疑似遭遇種族歧視，但他並未忍氣吞聲，而是掌摑對方一巴掌。相關事件引發廣泛關注，不少網友都直呼「幹得漂亮」。

日前，大陸旅行Up主申典啟上載了一段名為「瓦倫西亞，我打了一個西班牙人一巴掌」的影片，稱自己在地鐵站內遇到3名白人青少年，坐到自己旁邊後說了一聲「Ching Chang Chong」。

據了解，「Ching Chang Chong」（又稱「Ching Chong」）是一個種族主義的貶義詞，經常被英語使用者用來嘲弄漢語使用者、華裔甚至其他外貌類似華裔的東亞人，有評論認為該詞語有侮辱性質。

遭遇了種族歧視後，申典啟先是大喊，「你他X剛剛說什麼？」，吸引不少人圍觀，其後他又推擠了其中一名身着白色T恤的男青年，惟對方卻露出笑容。申典啟稱，「最討厭這種輕蔑的笑聲」，於是伸手拍在了上述男青年的臉上，並繼續質問對方「Why you said bad word to me?（你為什麼對我說髒話？）」

「終於，他不笑了，但是笑容轉移到了我的臉上。我相信，這是他的一次震撼教育，以後遇到中國人，他再也不敢說『Ching Chang Chong』三個字了」，申典啟表示。

面對種族歧視，申典啟未有忍氣吞聲的態度亦引發網友熱議：

「感覺外國小孩傻乎乎的。」 「讓他們看看中國人的武德充沛。」 「幹得漂亮！這群人就是欺軟怕硬的。」 「中國人在外面千萬不能懦弱忍讓，不然一直被欺負。」 「2個人講的都是烏克蘭口音的俄語。」 「聽起來不像是西班牙語，反而像是斯拉夫語，再結合這些人的長相，基本可以確定是東歐人。」

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文章授權轉載自《香港01》